ONU, DOS Y TRES

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80° Aniversario de las Naciones Unidas

El Pirata @PirataEcdqemsd | 29 de Septiembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo concentradas en la escena general de la reunión de naciones unidas.

El octogésimo aniversario de la ONU no podía ser como cualquier otro, debía tener discursos encendidos, pasos de comedia, misterios fabulosos, imágenes apocalípticas y chisme potente.

No quieran imaginar lo que fueron los alfombrados pasillos del edificio de Nueva York.

A modo nada más de muestra teníamos a Trump gritando que la ONU no sirve para nada y que lo habían saboteado, a Netanyahu casi hablando solo, al secretario general pidiendo que se distingan militares de civiles y a la Autoridad Nacional Palestina hablando por televisión porque no le actualizaron la visa.

Y eso nada más para empezar. Porque en la previa Trump había salidos con sus anuncios contra el paracetamol. Lujos que se puede dar uno si ya no forma parte de la Organización Mundial de la Salud.

Y créanme, ya anda hasta con ganas de salirse de la ONU. Ocurre que cuando las organizaciones no sirven para los fines que deseamos lo mejor es salirse. Ya se salió del pacto ecológico, de la OMS, de La Haya, de los tribunales estadounidenses donde tenía causas, de las fiestas del finado Epstein y casi se sale del T-MEC cuando se enchiló con un jalapeño y de la OTAN cuando los europeos no le besaban la mano, así que salirse de la ONU no sería raro.

El problema es que el edificio central está en el corazón de Nueva York. Pero bueno, se les prohíbe la visa a todos los países del mundo y listo! Ocupamos las oficinas para corporativos, total cambiar un letrero de ONU por Torre Trump tampoco tiene tanto costo.

No es de risa, en serio que muchas, la mayoría de las medidas tomadas por este señor tienen ese tipo lógica.

Ahora bien, es cierto que la ONU no sirve de mucho, hace años que vota en mayoría contra el bloqueo a Cuba, hace años que exige la creación de un estado palestino, hace tiempo que denuncia atropellos y avance de mafias en los poderes internacionales, hace mucho que señala dictaduras y masacres.

Resultado, la potencias son las que terminan determinando que cosas son importantes y cuales no. Así que si la ONU no funciona no es por Namibia, Costa Rica, Letonia, Portugal o Colombia.

Hablando de Colombia, Gustavo Petro antes de entrar al edificio de la ONU se sumó a una manifestación pro Palestina y la policía del pensamiento ideológico le quitó la visa.

El presidente colombiano dijo igual ni me importa porque tengo doble ciudadanía colombo-europea, así que me resbala. Y todos los colombianos sabemos que si tenemos la doble siempre usamos el otro pasaporte.

Como sea parece que los visados empiezan a ser una buena carta de presión.

Y mientras el presidente de Argentina buscaba a Trump por los pasillos para pedirle un foto, Lula trataba de evitar la foto con Trump y el rey de España se dirigía a dar su discurso tratando de dejar una imagen humanista ante sus súbditos, en la sala de organización todo era caos.

Trump denunció que fue victima de triple boicot. No le anduvo el Telepronter, se trabó una escalera mecánica y hubo fallas en la energía eléctrica.

La ONU dijo que eso eran paranoias injustificadas y que en realidad todo eso lo había generado su equipo de la Casa Blanca tratando de ultimar su seguridad.

Como sea los representantes de la mayoría de los países le explicaron a Trump lo que realmente es un boicot.

Cuando Netanyahu, el primer ministro israelí subió al estrado e inició su discurso, la mayoría de los representantes de los distintos países se pusieron de pie y se marcharon.

A Benjamín no le importó demasiado y dio todo su discurso explicando que por culpa de Hamas querían tomar todo el territorio palestino para siempre e impedir que exista un Estado palestino como andaban pidiendo los países europeos a los que trato de premiar al terrorismo y al antisemitismo.

Todo esto con un pin en la solapa del saco con un código QR que te llevaba a un sitio web que te mostraba las imágenes de los rehenes secuestrados y asesinados desde el 7 de octubre de 2023 por Hamás.

Es que la tecnología también juega en la alta política. Es más, es dónde más juega.

Y mientras Trump en los baños de la ONU le daba un paracetamol a Milei para evitar otra catástrofe económica argentina, Guterres, secretario general de la ONU, hablaba de los horrores perpetrados en Palestina mientras Dinamarca gritaba que tenía drones rusos demasiado cerca.

Claro, porque Europa andaba bien concentrada en el conflicto ruso-ucraniano.

Mientras desde Tel Aviv se jactaban de que ya casi un millón de palestinos habían sido desplazados de Gaza. Desde Kiev gritaban que Moscú no deja de mandar drones a espacios aéreos europeos.

Y el desfile en el estrado continuaba: ONU, dos y tres. No es dislexia ni un juego de palabras.

La ONU solicitó que los civiles sean respetados en la escalada entre rebeldes hutíes e Israel.

Facilísimo señores de la ONU.

Alemania calificó a Gaza como un infierno en la tierra.

Lo bueno es que los que se van al infierno ya llegan sabiendo de que se trata.

Parece que el diablo comentó: "no te pases, ni yo imaginaba semejante pintura".

Rusia obviamente crítico a la ONU, a Ucrania y a toda Europa.

No esperábamos menos delegación rusa.

El presidente sirio pidió por la unidad nacional de Siria.

Uy es cierto, Siria estaba toda rota.

Cada dos minutos un nuevo país europeo declaraba que le pareció ver un dron ruso en su cielo. Dinamarca, Finlandia, Rumania y Lituania, que vio hasta cinco cazas con calcas con la cara de Putin.

Y en más noticias: regresamos a las sanciones contra Irán y su plan nuclear y a un clásico de clásicos indio: las avalanchas y muertes en todo acontecimiento masivo. En este caso un mitin de un actor de Bollywood devenido en político.

En Argentina el crimen atroz, tres feminicidios de tres jóvenes pone en evidencia el narco universo que a veces se sale de las series, películas, telenovelas y tendencias culturales que lo festejan.

En México lo mismo, versión promesas colombianas de la música y la búsqueda de cadenas de oro, éxito meteórico y noches de lujo.

Y hubo marcha en la subacuatica Ciudad de México por los 11 años del caso Ayotzinapa.

Y Mahmud Abbas decía que Hamás no sería parte del gobierno de un estado palestino.

Y trump le decía a Turquía que deje de comprarle petróleo a Rusia.

Y el súper tifón Ragasa golpeaba filipinas y el sureste de China.

Y en Francia Sarkozy era condenado a cinco años de presión por financiarse con dinero libio.

Lo siento su señoría, es que me gusta mucho el lujo y las cosas caras y si para eso había que ser amigo del dictador Gadafi, reconozco que he pecado.

Con la sentencia recordemos el apogeo de aquellos tiempos, Bush, Sarkozy, Aznar, Berlusconi. Gente capaz de cualquier cosa por una cena con manteles de seda y copas de cortesía. Los dueños del mundo.

Afortunadamente eso quedo atras. Desafortunadamente llegaron otros a cumplir aquella misma función, la de disimular dictadores, acordar con las mafias, resolver sus intereses fuera de la ley, aprovechar contextos, rascarse las espaldas mutuamente y financiar guerras y muerte en lugares que a veces ni siquiera saben exactamente donde quedan.

Damas y caballeros, felicitamos a las naciones unidas, no tan unidas, en sus 80 años de vida. A soplar las velas, a la onu, a las dos y a las tres. Bienvenidos al kaos total!!!