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ONU, Dos y Tres - Podcast

Lunes 29 de septiembre de 2025

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ONU, DOS Y TRES

Escenas fabulosas que nos regaló la reunión de las Naciones Unidas entre discursos, presencias, ausencias y enojos.

Noticias Del Mundo:

Ochenta años de la ONU - La soledad de Netanyahu - Ataque ruso a Ucrania - Elecciones en Moldavia - Estampida en la India - Todo lo que puede hacer Elon Musk - Clásico de Madrid para el Colchonero - El águila Clutch es el distinto.

Historias Desintegradas:

La inexistencia del existir - Soñando podcasts - Castaneda trendy - De Tolkien a Lovecraft - Teatro en Saltillo - Huevos a la española - Apasionados de la lengua - Dictando al asistente - Mi novia sorda - Bailando en baja frecuencia - Mexicali soñado - Realidad o ficción - Corazones para todos - No desperdiciar alimentos - Maíz mexicano y más...

ONU, DOS Y TRES

El octogésimo aniversario de la ONU no podía ser como cualquier otro, debía tener discursos encendidos, pasos de comedia, misterios fabulosos, imágenes apocalípticas y chisme potente.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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