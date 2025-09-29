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Escenas fabulosas que nos regaló la reunión de las Naciones Unidas entre discursos, presencias, ausencias y enojos.

Noticias Del Mundo:

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Historias Desintegradas:

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ONU, DOS Y TRES

El octogésimo aniversario de la ONU no podía ser como cualquier otro, debía tener discursos encendidos, pasos de comedia, misterios fabulosos, imágenes apocalípticas y chisme potente.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast