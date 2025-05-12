HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

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un tímido rugido

El Pirata @PirataEcdqemsd | 12 de Mayo de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al mundo que deberá bendecir el nuevo papa León XIV.

Porque claro, sigue siendo noticia que "habemus papam". Y aunque parezca que hace siglos tenemos a este papa en El Vaticano, la realidad es que todavía no pasó ni una semana.

Claro, con el volumen informativo que generó la llegada de Robert Francis al trono del reino de dios nos parece que hace años venimos escuchando de él. Es más, algunos ya andan ansiosos pensando en el primer aniversario de la muerte de Francisco.

Ocurre que hubo que llenar páginas y páginas de información del nuevo papa. Qué es de la línea de Francisco. Que Francisco lo eligió. Que pondrá equilibro entre los extremos. Que eligió la ropa que Francisco no quiso vestir. Que es como un Francisco pero no tanto. Que todos los papas anteriores que eligieron nombrarse León y que toda la cosa.

Al dicho "no se puede quedar bien con todo el mundo" tenemos un papa estadounidense, nacionalizado peruano, de origen francés y español, que reside en Roma hace unos cuantos años y mezcla sobriedad anglosajona con carisma latino.

Pero no que "no se puede estar en misa y en la procesión al mismo tiempo"? Cómo que no?

Y como los análisis religiosos profundos son complejos y no hay mucho que decir, la elección de un papa generalmente se va por los detalles intrascendente pero fascinantes.

Entonces hace días que estamos expuestos a "Todo lo que nunca te interesó saber pero que ahora sabrás gracias al papa".

Robert Francis Prevost, 69 años, de la orden de los agustinos.

Fue obispo en Perú y representa la continuidad de Francisco sin tanto ruido.

Y aparecieron las fotos de Chiclayo Perú. El papa y los nativos. El papa y un burro. El papa comiendo arroz con papas. El papa en Chicago. El papa misionero. Habla el hermano del papa. Habla una vieja que iba a misa en Chiclayo. Qué le gusta comer al papa. Qué música escucha el papa. Cuando se dio cuenta el papa que podía llegar a ser papa.

Agotado esto, tememos que León es el cuarto nombre más elegido por los papas solo detrás de Juan, Gregorio y Benedicto.

Tenemos que Prevost es el papa numero 267 de la historia, el primero de origen estadounidense, el primero nacionalizado peruano, que ocupó uno de los cargos de mayor influencia en El Vaticano (y no, no es estar a cargo del reparto de ostias).

Tenemos que a León XIII le tocó la Revolución Industrial, el mundo no volvió a ser el mimo luego de eso, y al XIV le toca la Revolución Digital, otra de esas etapas históricas que trastocan todo.

Tenemos también que León era el nombre del compañero de San Francisco de Asís y tenemos también a muchos eruditos de las conspirativas preparando un arsenal de "verdades" que no te quieren contar. Obvio, luego de que con inmenso dolor envíaron a papelera de reciclaje todas las historias que tenían por si el papa era negro o asiático.

En síntesis, abemus papam y El Vaticano fumó, la gaviota voló, Trump se sorprendió, Dina Boluarte sonrió y todo fue una gran confusión. Como siempre.

El nuevo papa habló mucho de tender puentes. Casi que parece un ingeniero civil. Por el resto, lo de siempre: abonar a la paz, señalar las hambrunas, convocar a la oración y decirle a los “grandes”, como los llamó, que acaben con las guerras.

Ahora ese "todo lo que nunca te interesó saber pero ahora sabes gracias al papa" empezará a mermar.

Como diría Claudia Sheinbaum ante toda cosa que no tiene la más mínima idea: hay que esperar, hay que esperar.

Tenemos tregua entre India y Pakistán después de haberse dado rudo, tenemos el desastre en la franja de Gaza y el bloqueo israelí, tenemos bombardeos contra Yemen, tenemos a Irán detrás de los rebeldes hutíes, tenemos a un León vestido de papa gentileza del virtuoso artista de inteligencia artificial Javier Milei y tenemos a europeos y rusos celebrando por separado.

Rusia celebró en Moscú el Día de la Victoria, 80 años de la derrota del nazismo en Europa.

Allí llegó Xi Jinping. Putin agradeció la foto con el chino más que un fan en la alfombra roja de los Oscar.

También anduvo el brasileño Lula que aprovechó para disimular diciendo: no, como aliado de Putin, pensaba que era una reunión del los BRICS.

En una fiesta aparte, la Europa francoalemana!!!

Reunidos celebraron la victoria el canciller alemán, el presidente francés, el polaco y el primer ministro británico para darle un ultimátum a Putin y decirle que si hoy lunes no acepta una tregua de un mes se van a venir más sanciones.

No muy convencido el próximo jueves estarán reunidas Ucrania y Rusia para volver a negociar. El turco Erdogam pondrá la casa, y que haya fracaso en la primera no le desanima.

Donald Trump dijo "excelente". Recuerden, estoy del lado de Putin, mi guerra no es estratégica, es comercial y con Rusia no tengo desbalance.

Igual, para platicar esas cosas, siempre estará Suiza. Donde ahora mismo delegaciones de Estados Unidos y China se reúnen en Ginebra para tratar de rebajar las tensiones. O traducido: rebajar aranceles.

Y usted granjero de Ohio que le preocupa una invasión comunista, no se preocupe, eso se soluciona anexionando Canadá y comprando Groenlandia.

Y por supuesto, expulsando a todos los extranjeros indocumentados. Quién se puede resistir a mil dólares y viajes gratuitos de repatriación?

En otras noticias, en la Argentina de "El Eternauta", fracasó la votación en el Congreso de la llamada "ley de ficha limpia" que impediría a quienes tuvieran una sentencia firme presentarse a cargos públicos electivos.

Parece que ni el gobierno ni el kirchnerismo estaban dispuestos a correr ese riesgo. "La casta" y "la otra casta" se pusieron de acuerdo. Aunque los leones rugen para la tribuna.

Pero vamos a calmarnos, porque hay mucho juicio a periodistas, mucha directiva de lo que se puede o no decir, mucho comentario correctivo y mucho posteo difamatorio.

Además la Comisión de Derechos Humanos dice que América está frente a "una de las épocas de mayores retrocesos para los Derechos Humanos".

Por supuesto que no lo creemos. Como con tanto que se llenan la boca los gobiernos hablando de democracia, pueblo, garantías y libertad vamos a estar retrocediendo?

En fin, vamos a buscar más detalles sobre la historia del papa, el del rugido tímido, y regresaremos con más.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!