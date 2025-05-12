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Todo lo que nunca te interesó saber pero ahora sabes gracias al Papa.

Noticias Del Mundo:

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Historias Desintegradas:

La situación incómoda - Un trío de restaurante - No es mi onda - Arruinando la aventura romántica - El screemshot de la discordia - Me gusta el japonés - Le puse onda - La primera cita - Me invitó a cazar pokemones - Besos por Messangger - El video de Edgar - De Chihuahua a Chiapas - Día internacional de la Enfermería - Enfermeras y enfermeros del mundo y más...

HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

Hay nuevo papa, hubo día de la victoria, encuentros importantes y muchos datos por procesar.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast