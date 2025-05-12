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Habemus Papam León XIV - Podcast

Lunes 12 de mayo de 2025

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HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

Todo lo que nunca te interesó saber pero ahora sabes gracias al Papa.

Noticias Del Mundo:

León XIV es el nuevo papa - El día de la victoria con Jinping - Estados Unidos y China en Suiza - El día de las Madre en México - Destinos de deportación - Barcelona ganó el clásico - Nombres de papas - El botox no es para todo.

Historias Desintegradas:

La situación incómoda - Un trío de restaurante - No es mi onda - Arruinando la aventura romántica - El screemshot de la discordia - Me gusta el japonés - Le puse onda - La primera cita - Me invitó a cazar pokemones - Besos por Messangger - El video de Edgar - De Chihuahua a Chiapas - Día internacional de la Enfermería - Enfermeras y enfermeros del mundo y más...

HABEMUS PAPAM LEÓN XIV

Hay nuevo papa, hubo día de la victoria, encuentros importantes y muchos datos por procesar.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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