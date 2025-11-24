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crimen y turismo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 24 de Noviembre de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a los fantasmas que exigen justicia.

Existe cierta información, desde hace tiempo, que pareciera una invención literaria de alguna pluma retorcida, de una macabra inspiración del genero terror.

Parafraseando el título de Dostoievski podríamos hablar de "crimen y turismo".

Uno a veces imagina que la maldad, la perversidad, el morbo y la insensibilidad humana tiene límites. Y la mayoría los imaginamos mucho más acotados de lo que son.

Década del 90, plan de fin de semana, ir de safari humano a los Balcanes. Paquete todo incluido. Cacería fácil. Apuntando y disparando desde edificios a los que pasen por la avenida. Seguridad absoluta, guiado por mandos serbios. Disparo a niños es más caro. Placer garantizado.

Italia está conmocionada. El mundo se entera a través de una investigación periodística que esto no queda en el universo de la fantasía.

Cómo llegamos a esto?

Guerra de los Balcanes. Yugoslavia dejaba de existir como dejaba de existir la Unión Soviética, el mariscal Tito había muerto, el muro había caído, la paz en la región era una farsa y todo estalla por el aire en 1991.

Yugoslavia mantenía unidos a fuerza a los cristianos ortodoxos de Serbia, con los católicos de Croacia y Eslovenia y los practicantes del Islam suní de Bosnia Herzegovina y Kosovo.

Serbios y Croatas ya venían odiándose desde la segunda guerra mundial en que los croatas fascistas perpetraron un genocidio contra serbios, judíos y gitanos. A su vez se odiaban con los bosnios y kosovares creyentes de Alá.

En medio de ese polvorín, desaparece todo lo que mantenía unido el territorio y regresan las divisiones culturales, religiosas, políticas e históricas.

Serbia no quiere perder el dominio y Milosevic, un heredero de la Yugoslavia comunista devenido en ultranacioalista, se convierte en el terror de la ex-Yugoslavia. El hombre amado en Serbia terminaría juzgado en el tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad y moriría en prisión en 2006 antes de aplicársele la sentencia.

Pero regresemos a la última década del siglo XX. 1991 estalla la guerra y Sarajevo se convierte en el centro del desastre. Se decía que se pagaban 500 dólares por Cascos Azules o periodistas eliminados.

En 1993 la guerra que finalizaría en 2001 estaba en su máxima expresión y las balas se cobraban victimas por decenas cada día. No eran soldados, eran civiles. Buscaban comida, abrigo, un lugar donde cubrirse entre coches agujereados, edificios bombardeados y un escenario en ruinas.

Pasan las décadas y en el año 2022 se estrena el documental “Sarajevo Safari”, del esloveno Miran Zupanic.

Es posible que hubiera gente que pagara para ir un fin de semana a Sarajevo para disparar desde un edificio a niños, mujeres, hombres, ancianos, perros, como si fuera un videojuego?

La fiscalía de Milán inició la investigación después de que el periodista y escritor Ezio Gavazzeni presentará la denuncia. 30 años después. Italianos y otros extranjeros pagaban a miembros de las fuerzas serbias para visitar la zona y disparar contra civiles.

Es eso posible? Puede haber personas capaces de eso? No es demasiado? Puede una atrocidad así tener lugar en la mente humana más allá de una historia novelada de mal gusto?

Cuál es el nivel más bajo al que puede descender un ser como para apuntar a un niño que cruza aterrorizado una avenida en el centro de Sarajevo?

Qué corre por las venas de un hombre que apunta a una madre y a su hijo de la mano mientras cruzan corriendo la línea que divide los mundos que ahora están en guerra?

No hay nombres, no hay muchos datos, no hay culpables ni acusados directos. Pero hay certeza de que personas del norte de Italia viajaban vía Belgrado hasta Pale para participar de lo que consideraban un fin de semana ideal, disparando con miras telescópicas desde la seguridad de un edificio con solados serbios a los civiles indefensos que ni si quiera podían verlos.

La morbosidad y la crueldad de aquellos para los que era lo mismo ir a cazar venados, asistir al estadio o ir a matar bosnios a Sarajevo.

Durante el llamado asedio a Sarajevo se cree que murieron cerca de diez mil personas. El amo y señor era Radko Mladic, juzgado por sus crimines y bautizado como "El carnicero de Sarajevo".

La investigación continúa. Inteligencia de bosnia dicen que esos safaris se interrumpieron en 1994. Italia también aseguró que se habían suspendido. Lo que es claro es que si se interrumpieron, si se suspendieron, significa que se reconoce que existieron.

Las investigaciones continúan. Quizás no para hallar culpables ni penalizar responsables. Pasaron 30 años. Casi todos son fantasmas. Pero sí para acercarnos a que tan miserables somos capaces de ser los seres humanos y horrorizarnos a tiempo antes de repetir escenas en otros escenarios.

Escenarios tan viejos y tan nuevos como por ejemplo Gaza o Ucrania.

Y hablando de Ucrania, este fin de semana Donald Trump sacudió el tablero exigiéndole a Zelenski una respuesta a su plan de paz en los próximos cinco días.

Parece que no hay muchas alternativas. Ucrania ve esto como una resignación de territorio y una capitulación en la guerra que inicio Putin.

La novedad se dio cuando en Johannesburgo, Sudáfrica, estaban todos reunidos en la cumbre del G20. Todos menos Estados Unidos, Rusia y China.

Y mientras había una explosión en el limite entra las dos coreas, Taiwán enviaba recomendaciones a sus ciudadanos en caso de una invasión china, Tokio y Beijing tenían choques diplomáticos y Asia se volvía más inestable, más noticias flotaban a la deriva como narco-lancha estallada por Washington en el caribe.

México conmemoraba su revolución y Claudia Sheinbaum seguía presionada por la oposición y las muecas de Donald Trump.

En Puebla teníamos una crisis de seguridad, como le llaman ahora, y en Michoacán detenían a los escoltas del alcalde de Uruapan asesinado, Carlos Manzo, mientras se investigaba por qué el menor gatillador fue muerto cuando estaba sometido y desarmado.

Sería parte del trato? El final del contrato? Para que no hable ni señale?

Frente frío por aquí, inundación por allá, tenemos Miss Universo mexicana.

La misma que casi se va pero no se fue. La que no lo merecía pero lo mereció. La que sin hacer lo que le pedía la organización al final lo hizo mucho mejor. Feliz Tabasco, feliz México, feliz Fátima Bosch que al final ganó el debate y el concurso.

El gober de Tabasco expresó el orgullo que siente por semejante galardón.

Porque claro, cuando no tienes mucho de que enorgullecerte una Miss Universo es lo mejor que te puede pasar.

Y Frida Kahlo rompía record en subasta con 54 millones de dólares. Nicolás Maduro nombraba a Jesucristo dueño de Venezuela, la influencia evangélica crece y crece, Rusia bombardeaba el oeste ucraniano, Israel atacaba un campo de refugiados en El Líbano y Hamás se negaba al desarme justificando el reinicio de las hostilidades mientras Trump ya esta mirando para otro lado y muchos siguen tramando la famosa "reconstrucción de Gaza".

En Brasil finalizó la cumbre del clima, se superó el cruce entre el canciller alemán Metz "el criticón" y Lula "el defensor", y la policía arrestó a Jair Bolsonaro condenado por golpista.

Si, ya estaba detenido con domiciliaria, pero quiso, según su propia confesión, experimentar con una maquina soldadora sobre su tobillera electrónica y el juez lo mando a buscar para meterlo en una comisaría.

Hablando de tobilleras, con la tobillera intacta Cristina de Kirchner sigue asistiendo a las audiencias virtuales por el "caso Cuadernos" y en Argentina hubo un vahído financiero por una publicación estadounidense que dejó deslizar que en realidad no hay prestamos ni salvataje ni nada que no sean puras promesas de Donald y sus amigos inversores.

Así las cosas, hasta lo que parece tranquilo de pronto se vuelve tenso.

Como el gobierno de Bolivia, donde ya Rodrigo Paz se empieza a distanciar de su vice Edmand Lara que empezó a criticar las decisiones de Paz.

Señores! esto recién empieza, haya paz.

Y asi, entre tensiones, presiones, contradicciones, fantasmas de los Balcanes, cosas que ocurrieron hace mucho tiempo y el tiempo que nos vuelve a poner frente a las atrocidades de las que es capaz parte de la humanidad, nosotros les damos la bienvenida al caos total!!!!!