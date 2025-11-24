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Una investigación en Italia revela una aterradora versión de los seres humanos.

Noticias Del Mundo:

Cacerías humanas en Sarajevo - Negocian paz en Ucrania - Bolsonaro dice que se puso loco - Apagones en Cuba - Cambios necesarios en la ONU según Narendra Modri - Europa preocupada por I.A. - Escándalo en la F1 Las Vegas.

Historias Desintegradas:

Arte y mensaje - I.A. y lo humano - Incomodar y agradar - Ego, aplauso y reconocimiento - Validación humana - Algoritmos y dolor - En lo que no me quiero convertir - La suegra religiosa - Vamos a la feria - Viaje de graduación - Un parque temático - Día del Orgullo Primate - Vino tinto para todos y más...

SAFARI HUMANO

Década del 90, plan de fin de semana, ir de safari humano a los Balcanes. Paquete todo incluido.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast