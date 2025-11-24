En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Safari Humano - Podcast

Lunes 24 de Noviembre de 2025

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SAFARI HUMANO

Una investigación en Italia revela una aterradora versión de los seres humanos.

Noticias Del Mundo:

Cacerías humanas en Sarajevo - Negocian paz en Ucrania - Bolsonaro dice que se puso loco - Apagones en Cuba - Cambios necesarios en la ONU según Narendra Modri - Europa preocupada por I.A. - Escándalo en la F1 Las Vegas.

Historias Desintegradas:

Arte y mensaje - I.A. y lo humano - Incomodar y agradar - Ego, aplauso y reconocimiento - Validación humana - Algoritmos y dolor - En lo que no me quiero convertir - La suegra religiosa - Vamos a la feria - Viaje de graduación - Un parque temático - Día del Orgullo Primate - Vino tinto para todos y más...

SAFARI HUMANO

Década del 90, plan de fin de semana, ir de safari humano a los Balcanes. Paquete todo incluido.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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