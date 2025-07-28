TECHNOFASCISMO I.A.

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una ideología artificial

El Pirata @PirataEcdqemsd | 28 de Julio de 2025 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a la Era de la inteligencia artificial.

Inteligencia Artificial es un hecho, un avance tecnológico, una situación social, una decisión que nos excede, una dirección global, un horizonte incierto, un placer inocente, un terror creciente, una cuestión política y un monstruo que mezcla a Dios, Frankenstein, Platon, Gran Hermano, Nietzsche, Neo y Trinity. Y este monstruo no puede andar libre por los bosques. Más y cuando los propios creadores anuncian lo peligroso que puede llegar a ser.

No hace falta ser un genio para reconocer que la información es poder, y por cuestiones obvias la tecnología también lo es.

Inteligencia Artificial será videos de gatos o perros realizando actividades humanas, será el trabajo de meses en minutos, será el acercamiento instantáneo a soluciones practico-teóricas, pero también será arma de guerra, reescritura del pasado, mirada humana sobre el mundo, definición ideológica, sesgo cultural.

Ya hay quienes habían alertado que Inteligencia Artificial era blanca, anglosajona, poderosa, colonizarte y replicante. La historia la escriben los ganan y la I.A. será de ellos. Nada inocente y cargada de intencionalidades.

Paranoias exacerbadas. Solo se trata de metadatos, de una biblioteca universal, de un inconmensurable archivo interconectado. De un mega programa de programas. De una arquitectura de retroalimentación en constante expansión.

La criatura a imagen y semejanza de su creador. De sus creadores. Del poder del presente.

Y el presente nos lleva a Estados Unidos. A California. A Silicon Valley. A Donald Trump en la Casa Blanca.

Otra vez Donald Trump? Otra vez.

A mitad de semana, la presentación del "Plan de acción de inteligencia artificial".

De que se trata esto?

De una estrategia para reconfigurar el desarrollo y la regulación de Inteligencia Artificial en los Estados Unidos.

El plan plantea un cambio dadas las variaciones ideológicas del poder en la Casa Blanca.

Inteligencia artificial tiene ideología?

Empezamos a reconocer que no es solo video de gatitos y el temor a la desinformación. El plan es revocar las normativas establecidas durante el gobierno del demócrata Joe Biden y ajustar su desarrollo acelerando construcción de centro de datos, flexibilizar la exportación de tecnología y enfrentar lo que según Donald Trump es el "sesgo liberal" de los algoritmos.

Malditos algoritmos woke, de izquierdas, pro-rusos, palestinos, abortistas, ecologistas, que atentan contra una América Grande Otra Vez.

Empieza a tener sentido salirse de pactos ecológicos si vamos a sembrar de data centers por el mundo. Empieza a tener sentido que la primera línea de las tecnológicas haya apoyado a tal grado la campaña de Trump que hasta ocuparon la primera fila en la asunción. La idea del plan es accionar el giro ideológico de I.A. y para eso Trump tiene la mano caliente para firmar ordenes ejecutivas.

Poder hacer mediante i. A. que los padres fundadores de la patria aparezcan como personas racializadas es algo que no podemos permitir. Generar un video de Obama siendo detenido por la policía, sí. De hecho lo compartió Trump en su cuenta oficial.

Los aportes a la campaña de Trump de parte de Elon Musk, David Sacks, Marc Andreesen de Meta, Bezos, Pichai, Tim Cook y de más arquitectos sociales tenían una razón.

No tanto por su ideología, porque son gente muy plástica que se adapta a cualquier circunstancia que les permita aumentar sus ganancias y poder, si no porque necesitaban de una pluma de Washington las autorizaciones necesarias para sus empresas.

Para todos ellos, la I.A. de Estados Unidos estaba atada frente a los descontrolados avances (descontrolados controlados por el partido) de China.

En 2023 había comenzado la guerra de Inteligencias Artificiales y no era un tema de videos de gatitos surfeando o de perritos jugando naipes. No era un tema de hacer que una fotografía se moviera o de generar un paisaje paradisíaco en Gaza. Estábamos invitados a una fiesta muy diferente donde la ideología no podía estar ausente (porque dicho sea de paso la ideología no está ausente en ninguna acción humana).

Espantados por los primero alcances de I.A. el gobierno de Biden trató de establecer un marco legal federal que obligó a las agencias a evaluar los riesgos de uso de I.A. para prevenir daños de discriminación, falsificación y sesgo ideológico. Entre otros ítems esto obligaba a los desarrolladores de modelos fundacionales, los de Open A.I. Google o Meta a compartir resultados de pruebas de seguridad antes del lanzamiento de sus productos y el uso obligatorio de marcas de agua para anunciar que los contenidos eran generados artificialmente.

Los popes de Sillicon Valley levantaron la voz: esto es muy caro y solo frena la innovación.

A esto le sumaron un poco de nacionalismo: nos debilita frente a China.

Y le sumaron discursos que cualquier fascista trumpista amará: tenemos todo para ser los mejores y esas políticas solo nos hacen vulnerables frente a la competencia extranjera.

La tormenta perfecta, Trump llega al poder, Inteligencia Artificial a nuestros celulares, la ideología pasa de batalla cultural a Armagedón cultural y vamos dejando en manos ajenas quehaceres, busquedas y pensamientos.

Trump anuncia victorioso el final de la que según él fue una agenda radical de izquierda. Habrá un nuevo marco tecnológico en 180 días. Y nadie mejor que los muchachos de Silicon Valley, que tanto me apoyaron para que hoy este aquí, para que lo confeccionen a su gusto.

Leyes a medida. Alto porcentaje de la jurisprudencia allí donde vayamos.

Y así es la historia de cómo ese pequeño espacio geográfico californiano entre San Francisco y Los Angeles que alguna vez fue la catedral del pensamiento progresista demócrata fue haciendo multimillonarios a los ejecutivos que piensan que sus algoritmos se volvieron insoportablemente rebeldes y es tiempo de dotar al monstruo con una ideología artificial clara que estos tiempos requiere el "technofascismo I.A."

Mientras tanto en el mundo: Camboya y Tailandia se siguen atacando aunque ambos dicen querer la paz; Francia encendió el debate político recociendo al Estado palestino; Londres, Berlín y Paris exigieron a Israel el fin de la catástrofe humanitaria; aviones lanzaron ayuda humanitaria desde el cielo de Gaza; masacre perpetrada por paramilitares en Sudán; masacre perpetrada por Estado Islámico en la República Democrática del Congo.

Y en el cielo de Ucrania y Rusia: nubes y drones. México entre inundaciones y socavones. Turquía, Grecia y Bulgaria con devastadores incendios en plena ola de calor extremo.

Y Estados Unidos y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo comercial. "Es bueno para todos” dijeron. Quienes son todos? No lo sabemos, Trump jugaba golf en Escocia y Ursula von der Layen visitaba un castillo.

Nosotros desde el espacio, alertamos sobre la amenaza technofascista y les damos la bienvenida al kaos total!!!!!