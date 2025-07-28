TECHNOFASCISMO I.A.

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6096 DESCARGAR SHOW
Los tiempos de Inteligencia Artificial traen nuevos desafíos y plantean horizontes inquietantes.
Noticias Del Mundo:
El plan para Inteligencia Artificial - Habló Francia Márquez - Internas en gobierno argentino - Paisajes de Veracruz - South Park y la Casa Banca - Los luchadores - Un recuerdo Beatles - Encuentros - Baile hawaiano.
Historias Desintegradas:
Seguimos con las conspi - El tema de las vacunas - Iluminación intelectual - Por qué nos confinaron - Políticas de confinamiento - Goku aprende a manejar - Deferencias del manga al anime - El ataque de los Tomates Asesinos - Dormir con la televisión - Tempestad con Deftones - Empatía musical - Declaración de Independencia del Perú - Nacía Karl Popper - El método científico y más...
La criatura a imagen y semejanza de su creador. De sus creadores. Del poder del presente.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.