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Technofascismo I.A. - Podcast

Lunes 28 de julio de 2025

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TECHNOFASCISMO I.A.

Los tiempos de Inteligencia Artificial traen nuevos desafíos y plantean horizontes inquietantes.

Noticias Del Mundo:

El plan para Inteligencia Artificial - Habló Francia Márquez - Internas en gobierno argentino - Paisajes de Veracruz - South Park y la Casa Banca - Los luchadores - Un recuerdo Beatles - Encuentros - Baile hawaiano.

Historias Desintegradas:

Seguimos con las conspi - El tema de las vacunas - Iluminación intelectual - Por qué nos confinaron - Políticas de confinamiento - Goku aprende a manejar - Deferencias del manga al anime - El ataque de los Tomates Asesinos - Dormir con la televisión - Tempestad con Deftones - Empatía musical - Declaración de Independencia del Perú - Nacía Karl Popper - El método científico y más...

TECHNOFASCISMO I.A

La criatura a imagen y semejanza de su creador. De sus creadores. Del poder del presente.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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