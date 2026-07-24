CONTRA ARGENTINA

Noticias Internacionales

apuntando el Rage Bait

El Pirata @PirataEcdqemsd | 24 de Julio de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al misterioso caso de la súbita anti argentinidad extrema.

Como en una página perdida de un cuento de Cortázar, Borges o Roberto Arlt, la policía marca con tiza el cuerpo inerte de un argentino sobre el andén de un tren fantasma.

La investigación deambula sin rumbo topándose con inconsistencias, declaraciones sin fin y unas variadísimas líneas investigativas.

Como si se tratara de una acción intencional para generar bruma y que nada quede del todo definido.

Un reportero recaba información en el lugar de los hechos. Todos parecen dispuestos a colaborar.

Alguien dice: -nos tenía hartos con eso de "cuántas copas tenés?".

Esto es extraño, no pareciera una razón válida.

Son soberbios, siempre creyéndose superiores.

Todos, algunos cuantos, la gran mayoría?

-Es parte de su característica nacional- dice una señora -No es de extrañar que termine así-.

-Deberían haber perdido frente a Cabo Verde y esto no hubiera pasado- dice alguien que se acerca a la escena -Todos amamos Cabo Verde.

-O contra Egipto- dice otro -Egipto fue superior.

Un mundial de fútbol produce inequívocamente sentimientos patrióticos, sentimientos nacionales. Los colores, la bandera, el himno, el juego como campo de batalla. Siempre debemos hacer el ejercicio de notar que no es la patria lo que se pone en juego.

Más y más personas se iban acercando y empezaron a complicar la labor policial convirtiéndose ellos mismos en policía.

-Son miserables, no tienen empatía, se creen los mejores y solo ganan haciendo trampa-.

Empezaba todo a convertirse en Fuenteovejuna.

-Son bien llevaditos, pero cuando alguien se burla de ellos no aguantan nada-

Trataba de comprender si alguna de las declaraciones colmaban mi incógnita acerca de la razón de aquel crimen.

Alguien se toma un selfie con el cuerpo.

Al preguntar si era para tanto una horda colmó el andén.

Por supuesto. Son muertos de hambre, se creen de raza aria, se suponen europeos, se burlan del indio, del negro, discriminan y maltratan.

Y eso que son todos meseros. Imagínese si no necesitan migrar para matar su hambre.

Me pareció sorprendente que en todo el andén no hubiera nadie que resaltara la exageración.

-Los argentinos creyeron que ganarían otra vez. Que se saldrían con la suya-.

¿De qué hablan?

-Del pacto entre Infantino y Messi-

Por supuesto, el grupo más fácil, un sinfín de jugadas dudosas, tantas faltas perdonadas. Alguien levantaba una pancarta de una foto del botín de Messi en primerísimo primer plano contactando una pantorrilla.

-Eso merece expulsión. Prohibición de jugar para siempre. Pena de muerte.

Un superheroe Marvel señala al argentino. -Se hizo justicia-.

En que se basa? le pregunto porque no asistí a todo el proceso.

-Yo tampoco- pero a mi presidente le cae bien su presidente, es suficiente para mi, es culpable de todo lo que le culpen.

El ambiente en el andén comenzó lentamente a volverse turbio. Como si cada uno de los presentes quisiera llamar la atención a cualquier costo.

Un facho argentino habló de más en televisión. La Patagónica argentina fue comprada por los judíos. Si no le regalaban los campeonatos no tendrían ninguna estrella en esa camiseta.

Las diversas teorías mezclaban historia, noticias falsas, imágenes de I.A., generalizaciones, y básicamente odio.

Odio que se revertiría tildando al occiso de racista, agresivo y violento.

En el año 2018, cuando el mundial se jugaba en Rusia y no se hablaba de fake news la revista Science publicaba que según un estudio las noticias falsas se expandían más que las verdaderas.

El único límite era la moral, o la figura de editor responsable. Una persona que podía ser juzgada por mentir deliberadamente y hacer circular información falsa para alcanzar cualquiera sea el objetivo.

Esas noticias incomprobables que pueden servir para debilitar un gobierno, reforzar una idea útil, destruir una reputación o disfrazar una realidad.

Las noticias fake son proporcionalmente más seductoras. Y cuanto más incongruentes, exageradas y complejas, más alcanzan circulación.

En 2025 Oxford acuñaba un término tecnológico para algo que parecía irse de las manos.

Rage Bait. Cebo de ira o aceleración del odio.

Un círculo de retroalimentación que se vuelve despiadado e ingobernable al tiempo que incontrastable.

El contenido provocador crece exponencialmente. A más enojo expresado, o provocado, mayor interacción y exposición.

Entro a internet para pelear. Me indigno. Me enojo. El generador de contenido gana visualizaciones, los baits crecen, para la red social todo eso significa más dinero.

Viralización.

Todo vale. Llamar sionista a Messi. Realizar un análisis falso de porque Argentina no tiene afrodescendientes en su selección.

Una foto de Lamine Yamal con la bandera Palestina

Todos vamos con España. Ella nos vengará. Al menos no ganará Trump, Netanyahu, Messi, la FIFA.

A las casas de apuestas les da igual.

Todos hablan en el andén cuando faltan minutos para retirar el cadáver.

No importa que nos veamos discriminando la orientación sexual pidiéndole a I.A. que arme una novela degradante entre Infantino y Messi.

No importa que la causa Malvinas sea similar a Gibraltar. Viva el rey, el imperio y el poder feudal con tal de ver ídolo llorar.

Llegan al andén el alcalde de Nueva York, Rosalía a pedir perdón, Mia Kalifa por lo que apostó, una congresista demócrata que no tiene ni idea dónde queda la Argentina. Llega Javier Badén, Pedro Pascal solo por convivir, Paty Smith representando a todos los que colocan banderas en sus perfiles para después averiguar.

Es solo un microclima de redes, algo que quizá no influya al trato que reciba cualquier argentino en el mundo. Algo que quizá no varíe la percepción de amistades y contactos.

Un país que no sabe perder, que votó a la derecha, que no tiene afrodescendientes ni en la selección, ni en el gobierno, ni en las calles en cantidades deseables es posiblemente racista. Y si es posiblemente, de seguro lo es. No hace falta más investigación.

Para no estar del lado del culpable estaremos en las antípodas.

Como Speed, como los influecers provocadores, como The Guardian, como L.A. Times.

Como el actor Samuel Jackson que puso a disposición su poder de más de seis millones de usuarios para gritar que un país en el que nunca estuvo es racista.

Y al que se tome a la tarea de explicarle con educación la razón de su error lo comerá la marea de ignorancia que preferirá quedarse con una idea potente y escandalosa antes que cualquier publicación destinada a no volverse viral.

Por qué llegó este cuerpo al andén pregunta el policía.

Porque todos amamos a Vozhina, por hacer trampa, porque la FIFA bajó orden de favorecerlos, porque Messi vende muchas camisetas, por el Real Madrid, por CR7, por Palestina, porque el presidente de ese país es amiguito de Trump, por soberbio, porque se creen muy pasionales, porque somos mejores, por el sionismo mundial, por no tener un guardameta moreno como Japón, porque nos ayudará a digerir nuestros fracasos personales. Porque se volvió viral. Y hoy contra eso, no hay nada que pueda pretender piedad.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total !!!