En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Contra Argentina - Podcast

Viernes 24 de Julio de 2026

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CONTRA ARGENTINA

En 2025 Oxford acuñaba un término tecnológico para algo que parecía irse de las manos. Rage Bit. Cebo de ira o aceleración del odio.

Noticias del Mundo:

Cebo de Ira - Un argentino en el andén - Sheinbaum habla de la prohibición de narcocorridos - Costa este de Estados Unidos en alerta - Una I.A. descontrolada - El cybercaos - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

La tecnología del Mundial - Minimizar el error - Playas de Veracruz - La casa de la pradera - Sin luz ni agua - Volver a las raíces - Colegas del trabajo - Buen ambiente laboral - Caipirinha para todos - Don Giovanni de Mozart - Gran estreno - Día internacional del Tequila - En Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela - Día de Simón Bolívar y más...

CONTRA ARGENTINA

El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja de rodar el balón los problemas van reapareciendo.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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