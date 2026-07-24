CONTRA ARGENTINA

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En 2025 Oxford acuñaba un término tecnológico para algo que parecía irse de las manos. Rage Bit. Cebo de ira o aceleración del odio.
Noticias del Mundo:
Cebo de Ira - Un argentino en el andén - Sheinbaum habla de la prohibición de narcocorridos - Costa este de Estados Unidos en alerta - Una I.A. descontrolada - El cybercaos - Pronóstico del Tiempo.
Historias Desintegradas:
La tecnología del Mundial - Minimizar el error - Playas de Veracruz - La casa de la pradera - Sin luz ni agua - Volver a las raíces - Colegas del trabajo - Buen ambiente laboral - Caipirinha para todos - Don Giovanni de Mozart - Gran estreno - Día internacional del Tequila - En Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela - Día de Simón Bolívar y más...
El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja de rodar el balón los problemas van reapareciendo.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.