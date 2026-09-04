SAN TRUMP EL BAUTISTA

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como quieras quiero

El Pirata @PirataEcdqemsd | 04 de Septiembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al incontenible deseo imperial de renombrarlo todo.

Hace poco tiempo "el hombre" estaba acorralado pero ganó las elecciones del país más poderoso del mundo.

Hace poco tiempo "el hombre" estaba cuestionado, con un sinfín de juicios en curso, acusado de acoso, de intento de golpe de estado, de conducir una rebelión civil, de ocupar el Capitolio, de atacar la democracia, de intentar manipular resultados electorales.

Hace poco tiempo "el hombre" era un senil mega millonario con ansias de recuperar su extraviado poder político. Y ganó las elecciones.

Dado que lo institucional está por sobre las personas, la victoria le propinó el premio grande.

Las acusaciones se esfumaron, los juicios se congelaron, las carpetas de investigaciones se quemaron y los comentarios se perdieron en el aire como la estela de la bala que le rozó la oreja en aquella recta final de campaña.

El hombre ganó las elecciones y los comandos del país más poderoso de la tierra, o al menos uno de los más poderosos, pasaron a sus manos.

Algunos llegamos a creer, que al igual que en su primera presidencia, el peso de las instituciones del Águila Calva le iban a limitar en sus afanes de provocación y singularidades que bordean lo ridículo y peligroso.

Como frente a un niño malcriado, lo primero fue la risa nerviosa.

Qué ocurrencia! cambiar el nombre del golfo de México por golfo de América.

Después de todo, ¿quién le diría así? ¿Los republicanos trumpistas? ¿El fan club de MAGA? ¿Algún que otro granjero de Idaho?

Un buen efecto de presión y demostración de poder semiótico se sumaba a los ya conocidos: aranceles imposibles, paseos militares, operativos conjuntos con aliados, fronteras inviolables, solicitud de territorios en nombre de la seguridad nacional y exposición pública maliciosa del enemigo de turno (mayormente falsa) en la propia red social.

Ilimitado por el poder, como niño que va provocando sin encontrar el límite claro de lo que puede o no hacer, el hombre cruza ríos, mares, montañas y llanuras.

Como un santo de auto-impuesta santidad que en nombre de sí mismo y su nación imaginaria va bautizando, o mejor rebautizando el universo conocido.

Golfo de América. Un tema entre Washington y México. Cosas pintorescas de las negociaciones del T-MEC.

Pasaron los meses, hubo otros asuntos que atender. Guerras, drones, misiles. Los planes de rebautizar la Franja de Gaza arrasada por el socio y muchas cosas más.

Tardes de golf en Mar a Lago, reuniones aquí y allá. La amenaza china, la discordia rusa, el sueño venezolano y las víctimas secundarias por cada palazo cerca del green.

Venezuela se seguirá llamando como quiera. Aquí lo importante es el petróleo.

Alguien le susurra al oído que se están acabando los misiles. En nombre de la libertad hay cosas que no se pueden acabar. Por ejemplo, los misiles.

Luego del hoyo 18, negociación con Canadá.

Se escuchan gritos, portazos, aranceles en ráfaga y San Trump el Bautista vuelve a elevar la mano al cielo: el Lago Ontario se debería llamar Lago de América.

Lo ha vuelto a hacer. Un símbolo de abundancia y riqueza natural energética para los canadienses cambiaba de nombre.

Empezamos a comprender el modo. A más frustración en la negociación, más rebautización.

Y como la gran potencia mundial no quiere problemas puertas adentro, le aplican a los caprichos de su presidente el "como quieras quiero".

Alphabet da la orden, Google Maps cambia el nombre en el mapa. Golfo de América y Lago de América para el usuario conectado desde territorio de San Trump el Bautista.

Así se va afinando un mundo diferente más allá de las diferencias propias de la supervivencia.

Para alguien, dependiendo desde donde ingrese a la información, dicha información será diferente.

El tenemos otros datos de Andrés Manuel alcanza el paroxismo simbólico.

Asi: Palestina para los palestinos, nueva Israel para los colonos judíos, Malvinas para los Argentinos, Falkland para la corona, Ontario Lake para los canadienses, American Lake para los estadounidenses. Así como no existió la plaza Tiananmen del 89 para Beijing, así como no existió limpieza étnica para el Ejército de Ruanda, hambruna ucraniana para Unión Soviética, exterminio armenio para Turquía ni trenes camino a campos de concentración para los negacionistas.

Nadie está comparando sucesos, ni diciendo que a Trump le llegará su Herodes encarnado en la propia institucionalidad de los Estados Unidos. Solo se trata de una metáfora que ilustra la compulsión de uno de los hombres más poderosos del mundo en la actualidad.

Son muchísimos los líderes, en general con rasgos dictatoriales, que rebautizaron espacios públicos, que reubicaron monumentos o que quisieron perpetuarse pidiendo a su entorno obsecuente que ya inauguren su propia estatua en el centro del poder que los alimentó.

Pero lo de renombrar accidentes geográficos es realmente alucinante.

Una herramienta más de presión. Lo que quieras quiero!!!

Si no es así te cambiaré el nombre para sintetizar mi frustración.

Apple Maps, como quieras quiero, cambió el nombre del lago Ontario a "Lago América" para los usuarios estadounidenses sumándose así a la decisión de Google.

Al ver la respuesta de las empresas más poderosas del planeta, San Trump El Bautista se siente animado.

Un paso más. Propuso rebautizar el estrecho de Ormúz como "Estrecho Trump".

Como quieras quiero.

La guerra con Irán no va nada bien. Digo que tengo el control del estrecho pero la realidad dice otra cosa. Digo que no quiero negociar pero en realidad no puedo. Digo que vamos bien pero de momento vamos mal.

¿Y si le cambio el nombre? ¿Y si lo rebautizo Estrecho Trump?

La primera vez nos reímos, hicimos memes y chistes. La segunda tragamos saliva y pensamos "es en serio". La tercera nos resulta increíble, aunque sabemos que lo pretende de verdad.

Entre golfos, lagos y estrechos, solo resta decir:

Damas y caballeros: bienvenidos al Kaos Total!!!!