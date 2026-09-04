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San Trump el Bautista - Podcast

Viernes 4 de Septiembre de 2026

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SAN TRUMP EL BAUTISTA

Digo que no quiero negociar pero en realidad no puedo. Digo que vamos bien pero de momento vamos mal. ¿Y si le cambio el nombre?

Noticias del Mundo:

El fenómeno del Niño - La guerra en el Golfo - Nicaragua y las elecciones - Malvinas, Milei y Trump - No a la IA en escuela de NY - Delcy está encantada - Nicolas Maduro se dice impune - Katy Perry y el romepecabeza - Ley Taylor Swift - GTA 6 y el Manchester United - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Feria del Mole - San Pedro Atocpan, Milpa Alta, CDMX - Supermodelos - Kate Moss y las bolsas - Los perritos más lindos del mundo - Un gato en la construcción - Axl Rose y Saint Seiya - Mike Tyson, Katherine Zeta Jones y la vaquerita de Toy Story - Partidos gratis - Corea vs Chequía - Nada es gratis - Fútbol secuestrado - La Nintendo 64 - The Legend of Zelda - Prince of Persia - Día del Taekuondo - Aprobación del COI - Protector bucal - Nueces de macadamia y más...

SAN TRUMP EL BAUTISTA

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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