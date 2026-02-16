CARNAVAL DESCARNADO

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Tiempos grotescos

El Pirata @PirataEcdqemsd | 16 de Febrero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo, bienvenidos al carnaval.

Se abre la pista, comienza el desfile. La fantasía, las risas, lo extremo, lo grotesco. tiempo de excesos, tiempo en que todo se puede; tiempo de máscaras, disfraces y carros alegóricos.

Tiempos de arte y vulgaridad, de mentiras pactadas y pecados permitidos.

Como en las saturnales y lupercales, como en las fiestas del toro Apis, desde el Mardi Grass de Nueva Orleans a Venecia con sus máscaras, scolas do samba, comparsas, diabladas, repique de los tambores del candombe, murgas y todo lo que podemos celebrar en esta triste realidad de discriminación, persecución, violencia y ambición.

El amo y señor junto al juez, el cura y el policía ocupará el palco. La política local, nacional e internacional se coloca las máscaras y el pueblo se creerá bendecido por unos días de colorido, sudor, baile y aplausos.

Y mientras redoblan tambores y avanzan las filas, el poder realiza sus malabares.

Vuela otra narco lancha en el Caribe, Trump dice que algún día viajará a Venezuela, Delcy Rodríguez dice que algún día viajará a Estados Unidos, los Rangers vieron narco-drones en El Paso Texas, Sheinbaum dice "alucinaron", Milei festeja carnavalescamente, el príncipe Andrés coloca sus fotos de la época dorada de Epstein en una caja de mudanza, España cuenta las borrascas y Georgia Meloni aplaude en los JJOO de invierno Milano-Cortina 2026.

Las mejores galas en Munich donde Europa decidió que humillarse ante Estados Unidos podría no ser del todo estético y va a terapia grupal tratando de entender por qué ya no corta el bacalao.

-Al final eso del nuevo orden mundial era lo mismo de siempre pero sin nosotros- dice un europeo enmascarado en el salón elegante de la conferencia de Seguridad.

Starmer, primer ministro de Gran Bretaña, con medio gabinete en la lista Epstein, Emmanuel Macron, presidente de Francia, con problemas de popularidad, y Friedrich Merz, canciller alemán, al que Ucrania mira como diciendo "has algo", coinciden en que Europa necesita reconocer que, si no se une, pasará a ser un bonito recuerdo de "consumos suntuosos, mafiosos del Este, ligas de fútbol blanqueadoras de capital, museos expropiadores y parlamentos históricos".

Los tres grandes de Europa gritaron, con mesura por supuesto, "es la hora de una Europa fuerte". Casi se les escapa un "Make Europa Great Again" pero el francés y el alemán todavía guardan rencor a Washington por el último despreció y reprimenda que les aplicó el vice JD. Vance en la conferencia anterior.

Esta vez mandaron a otro; a Marco Rubio. levemente más práctico en el arte de las máscaras y la diplomacia.

Y a lanzar confeti, que Europa "será siempre amigo, que juntos somos más fuertes, que no hay como el chocolate suizo y que cuenten con Estados Unidos para lo que gusten comprar" sobretodo en el área de seguridad porque "queremos ver a una Europa fuerte".

Y así, con una guerra activa en las fronteras, crisis confusas de aranceles, dramas migratorios, problemas de vivienda, caída del pacto nuclear y envejecimiento poblacional, Europa se ponía las mejores máscaras y bailaba en el salón rococó de su pasado pomposo.

Las carrozas inician su desfile estelar.

El Congreso peruano hace bailar al presidente Jerí con una "moción de censura", estallaba una refinería en Cuba, los obispos cubanos le decían al Papa que van a posponer su visita al Vaticano porque no saben que avión tomar y en el Congreso argentino pasaba de todo.

Y todo lo que pasaba podía ser narrado de dos maneras. Como si el carnaval hubiera inundado todo rincón del ámbito político.

Milei sigue con su "tour de gratitud". Un modo de llamar a la campaña temprana para la reelección.

En el Congreso Nacional La Libertad Avanza (aunque para otros no para de retroceder) mostró esa muñeca política que decían que no tenía. Puso de rodillas y a traicionar a más de un peronista; dividió, negoció y triunfó.

Afuera del Congreso, un poco de carnaval, excesos y paroxismo revolucionario encarnado en algunos barrabravas rompe baldosas. Un pintoresco show colaborativo para justificar represiones e indignaciones periodísticas clasistas.

Resultado, senadores aprobando la reforma laboral. Esa que al gobierno le gusta llamar "modernización".

Ahora si la "modernización" es perdida de derechos, trampas a favor de la patronal y falsos dibujos de supuestos beneficios para todos, esa es otra historia.

Hay que ser "flexible", hay que ser "pragmático". Términos que siempre benefician a los mismos, los que quieren más flexibilización y más pragmatismo para poder doblarte pragmáticamente a su antojo.

Y aunque falta (la cámara de) diputados donde no será tan simple, Argentina ve el desfile carnavalesco de nuevos sistemas de indemnizaciones, un fondo de asistencia laboral que será un suspiro en una tarde de verano, un llamativo banco de horas, donde tus horas laborales se convierten en un bien de ahorro y compra de libertades, y el famosísimo "incentivo por productividad" que te dice: -si me haces ganar mucho más habrá más caricias en el lomo. Si me haces ganar menos, habrá tabla.

Pero estamos en carnaval! por qué se votaría eso? Porque al final del sambódromo dicen que es lo necesario para la inversión, el aumento de empleo, la derrama económica, la alegría de todos y el ingreso al Templo del Rei Momo.

Y ya que están apretando el pomo: vamos con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años (porque a 13 no se pudo negociar) y el permiso a las grandes corporaciones a llevarse la renta cuando quieran con solo una maroma en el paso de baile.

Pero vamos que es carnaval!!!

En México Harfuch se felicitaba por el éxito de todos sus planes de pacificación, hasta los que no estarían funcionando, y Claudia Sheinbaum aplaudía lo que tanto resistía la oposición con el argumento de que "el rico es rico porque le fue bien vendiendo gelatinas en vaso y trabajó dos mil horas semanales": la reducción a 40 horas laborales.

Medida que acatarán las grandes empresas y que les valdrá a las pequeñas que son las que más empleo generan. Ve tú a decirle a tu patrón de rancho que las 40 y los derechos que te corresponden.

Pero bueno, son cosas que para el carnaval dan el gatazo. plumas, diamantina, brillo y cuerpos sudorosos.

-El carnaval terminó en Minneapolis- decía el tipo que mando Trump a perseguir inmigrantes, quedaba atrás San Valentín, se presentaba en sociedad Ju-ae, la hija adolescente de Kim Jong-un, hubo marcha multitudinaria en Munich contra el régimen iraní y seguía a todo ritmo el carnaval de amenazas, giros en el aire, derrotas colosales, disimulos apretados, violencia verbal y distracciones efímeras.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!