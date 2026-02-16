En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Carnaval Descarnado - Podcast

Lunes 16 de febrero de 2026

SHOW 6241 DESCARGAR SHOW

CARNAVAL DESCARANDO

Máscaras, disfraces, confeti y costosas carrozas para la política mundial.

Noticias Del Mundo:

Navalni murió envenenado - El pentágono usó I.A. para capturar a Maduro - Ju-ae La hija de Kim Jong-un - Una popularidad sin medida - Acomodando la agenda - Therian fuera de control - La Grasa de las Capitales - El monito de la regidora.

Historias Desintegradas:

La maquina sensual - Demasiada presión - En las cosas del amor - Regresar el producto - En la fría Punta Arenas - Lo que no quería escuchar - Tampoco sabe bailar? - Kempes en el 78 - Error en el registro - Cigarrillos larguísimos - Nombre original - Pleno carnaval - Las ladronas - Almendras empanizadas - El almendro - Amores imposibles y más...

CARNAVAL DESCARNADO

Tiempos de arte y vulgaridad, de mentiras pactadas y pecados permitidos.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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