SHOW 6241 DESCARGAR SHOW

Máscaras, disfraces, confeti y costosas carrozas para la política mundial.

Noticias Del Mundo:

Navalni murió envenenado - El pentágono usó I.A. para capturar a Maduro - Ju-ae La hija de Kim Jong-un - Una popularidad sin medida - Acomodando la agenda - Therian fuera de control - La Grasa de las Capitales - El monito de la regidora.

Historias Desintegradas:

La maquina sensual - Demasiada presión - En las cosas del amor - Regresar el producto - En la fría Punta Arenas - Lo que no quería escuchar - Tampoco sabe bailar? - Kempes en el 78 - Error en el registro - Cigarrillos larguísimos - Nombre original - Pleno carnaval - Las ladronas - Almendras empanizadas - El almendro - Amores imposibles y más...

CARNAVAL DESCARNADO

Tiempos de arte y vulgaridad, de mentiras pactadas y pecados permitidos.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast