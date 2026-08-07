EUROPA COMIENZA EN CEUTA

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una mentira y redes sociales

El Pirata @PirataEcdqemsd | 07 de Agosto de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al nado sincronizado de una sorprendente crisis migrante.

Una mentira, una vergüenza, la caída de las piadosas máscaras europeas y un ambiente pesado.

De pronto todo voló por los aires, o por el agua.

Un día cualquiera dos guardias de frontera en Ceuta, norte africano, se miraron.

-Paco, que hay moros en la costa.

-Lo de siempre Manolo.

-Parecen más.

-Muchos más.

En un pestañeo, el último día de julio, entraban al pequeño poblado español cerca de 65 mil personas, una especie de súbita invasión equivalente al 70% de toda la población de la ciudad.

Curioso, no llegaban desesperados, ni desahuciados, no llegaban con consignas políticas, no llegaban con violencia ni conformando un grupo homogéneo con táctica y estrategia clara.

Llegaban en tropel, jóvenes, adolescentes, vitales, eufóricos, motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares antes de lanzarse al agua.

Las cámaras de seguridad de Ceuta documentaban el desbande. Cientos de miles de jóvenes marroquíes corriendo como hormigas por calles y boulevares.

La seguridad superada ampliamente. El gobierno espantado. Y en la Europa continental el caos político de dimensiones colosales.

Izquierdas y derechas señalándose. España y el gobierno de Pedro Sánchez tratando de surfear la ola. Silbidos, abucheos. Mandatarios europeos indignados.

Si Ceuta es España, por una explicación colonial que a la corona se le da bien verbalizar diciendo que desde el siglo XVI bla bla bla, y España es Europa, toda Europa ahora se sentía inmensamente vulnerable.

Podemos permitir algunas excepciones, podemos dejarlos turistear si traen dinero, podemos firmarles la nacionalidad para que jueguen en nuestras selecciones deportivas, pero así no. Esto es un mal negocio. Esto es ilegal. Y si algo se respeta en el mundo dominante desde tiempos imperiales, es la legalidad. De hecho, la inventamos nosotros a nuestro modo y medida.

El Rey de España torcía la boca como si unos desadaptados hubieran lanzado botes de basura sobre uno de los jardines reales.

Giorgia Meloni bajaba todas las barreras y el Schengen, ese convenio de circulación libre entre países europeos, tronaba espectacularmente.

España mira a Marruecos, Marruecos mira a España. Lentamente los jóvenes desilusionados salen de Ceuta para regresar a territorio marroquí.

-No nos dieron nada, ni un vaso de agua, ni leche para los niños.

-Y que esperaban?

- Lo que decía aquí- decían señalando la pantalla los que no habían perdido su teléfono en el mar.

La guardia costera seguía sacando muertos del agua. Serán un centenar cuando la crisis finalice.

La playa quedó tapizada de un sinfín de neumáticos, salvavidas y flotantes infantiles de alberca. Y de cuerpos, los que iba amontonando la corriente.

Dentro de España se aprovechó para fustigar al PSOE, al gobierno central, fuera de España Europa aprovechó para señalar a Madrid y sus permisivas leyes migratorias.

Trump aprovechaba y metía la cuchara. Le hablaba a sus votantes: lo que vieron en Ceuta podría pasar en Texas, Nuevo México o California, si ganan los demócratas.

Madrid y Rabat acuerdan lavar responsabilidades y culpar a las mafias de trata de personas y tráfico de migrantes.

Bien, las mafias, misteriosas sociedades que la policía, inteligencia militar, la política y la justicia tanto europea como norafricana ignoran completamente quienes son, cómo se financian y cómo operan.

Que ineptitud, la verdad.

En la crisis anterior, nada comparada con esta, Marruecos dejó hacer porque estaba enojada con España por proteger a un enemigo del gobierno de Rabat, pero ahora qué pasó?

Pasó Internet, redes sociales, un bulo basado en un intencional malentendido, fake news, y miles de chavales lanzándose a las aguas.

A inicios del mes el Supremo español determinó que las llamadas "devoluciones en caliente" no se aplicarían a quienes ingresaran por vía marítima y que dichas personas se deberían someter al régimen del procedimiento normal de devolución a sus países de origen.

Contexto: traducciones deficientes, boca en boca, problemas de lecto-comprensión graves y aprovechamiento de la actual lógica cultural de "es cierto! lo vi en internet".

La síntesis de la síntesis corrió por WhatsApp, grupos en Telegram, referentes locales de Instagram e influencers de TikTok en busca de los viral.

Todo el que entre a España por agua no podrá ser retornado.

La entrada a Europa estaba abierta de par en par. Todos al agua por Castillejos. El futuro a un par de brazadas.

Chicos de 16, 17 años, nadando durante 5 horas para alcanzar esos 18 kilómetros cuadrados españoles enclavados en África.

En el continente se reunían representantes de alto rango de más de 20 países a tratar de consolarse por lo que veían como la invasión del sargazo en Cancún versión marroquíes.

Si antes de esto el ambiente anti inmigrantes estaba cargadísimo en cada ciudad, pueblo y caserío europeo, imagínense ahora.

Los amables y pacíficos Suecia y Finlandia amenazaron con expulsar a España del Schengen. "Si no pueden cuidar sus fronteras nos ponen en riesgo a todos", comentaban los amables gobiernos escandinavos.

Todas las máscaras de amabilidad, piedad y solidaridad inter europea se cayeron a pedazos.

“En España no nos ha ayudado nadie. Nos habían dicho que tendríamos un lugar de acogida y un visado para viajar a Algeciras, pero todo era mentira”, decía un chico de 18 años que había recibido la novedad en su teléfono de marca estadounidense ensamblado en china.

Del otro lado, también corrían los bulos alarmistas. Los norteafricanos ya invaden las costas continentales. España vuelve a caer a manos del califato. Llamen al Cid Campeador.

Tal fue la convicción de las señoras y señores de Europa pura que Bruselas debió salir a negar que haya desplazamientos de personas desde Ceuta hacia el continente.

Cosas de migración, mentiras, esperanzas y represión.

La política sacando provecho, los muertos en el agua y la hipocresía de mostrar "moderno humanismo" cuando reyes, imperios, colonias y mafias siguen tan vigentes como en el siglo 16; allí donde hay que ir a buscar algunas explicaciones que en tiempos de teléfonos celulares se nos hacen inexplicables.

Nadie parece preocupado por la información que aparece en nuestros teléfonos, en nuestras redes. Y Ceuta, Melilla, el cruce de San Ysidro, Piedras Negras, el Darién, el canal de la Mancha, el Magreb, Palestina, Crímea, pueden despertar mañana con millones con la fe puesta en sus pantallas telefónicas.

Mañana la casa de cualquier gobierno puede encontrar a miles de personas exigiendo se cumpla la mentira que han visto en su celular.

Por eso lo de Ceuta, no solo importa a Ceuta. Ese lugar en África donde comienza Europa.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos Total!!!