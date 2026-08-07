EUROPA COMIENZA EN CEUTA

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6365 DESCARGAR SHOW
Una mentira, conexión a Internet y la crisis migrante más grande de los últimos años.
Noticias del Mundo:
El nuevo presidente de Colombia - Conversaciones desordenadas - El cohete de Elon - Infantino quiere pasar página - El Papa irá a México - Noticias galesas - Pronóstico del Tiempo.
Historias Desintegradas:
Regresaron los duendes - Tamagochis, Sea Monkeys, Trolls y duendes - Modas de una temporada - La oficina del terror - Pisadas pequeñas - Como llevar un nombre - Aquel verano en Veracruz - Problemas con los meseros - El Neil Amstrong - Desde la bonita Guatemala - Breve relación epistolar - Los faros - Batalla de Boyacá - Bruce Dickinson y Carlos Vives - La colombianidad y más...
Motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares antes de lanzarse al agua.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.