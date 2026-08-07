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Una mentira, conexión a Internet y la crisis migrante más grande de los últimos años.

Noticias del Mundo:

El nuevo presidente de Colombia - Conversaciones desordenadas - El cohete de Elon - Infantino quiere pasar página - El Papa irá a México - Noticias galesas - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Regresaron los duendes - Tamagochis, Sea Monkeys, Trolls y duendes - Modas de una temporada - La oficina del terror - Pisadas pequeñas - Como llevar un nombre - Aquel verano en Veracruz - Problemas con los meseros - El Neil Amstrong - Desde la bonita Guatemala - Breve relación epistolar - Los faros - Batalla de Boyacá - Bruce Dickinson y Carlos Vives - La colombianidad y más...

EUROPA COMIENZA EN CEUTA

Motivados por una verdad que habían visto en sus teléfonos celulares antes de lanzarse al agua.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast