YALTA 2.0

Noticias Internacionales

La reunión Xi, Trump, Putin

El Pirata @PirataEcdqemsd | 20 de Noviembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al encuentro que algunos analistas insisten en comparar con aquella conferencia de Yalta de 1945.

Podemos forzar las similitudes y hasta llamarla Yalta 2.0, pero la realidad es que el mundo es completamente otro.

Yalta es famosa porque fue la reunión que nos regaló la foto de quienes se iban a repartir el mundo a partir de la caída del nazismo.

Mitad del siglo XX, primer cuarto del siglo XXI. Múltiples diferencias. Donald Trump no es el amado presidente por Estados Unidos que fue Roosvelt, Putin no tiene una Unión Soviética bajo su dominio como la tenía Iósif Stalin y hoy nadie invitaría al primer ministro británico a conversar sobre el orden mundial porque para eso está Xi Jinping.

El mundo de entonces iniciaba sus pasos en el universo de las bombas nucleares, las tres potencias estaban unidas contra un enemigo común y aquella reunión en el Palacio Imperial de Livadia en Yalta, península de Crímea, que por otra parte no estaba en debate a quien pertenecía, era el inicio de lo que se denominó la Guerra Fría.

Los espías, la carrera espacial, las miradas desconfiadas, la cortina de hierro y las amenazas siguen estando; pero ahora las guerras son con drones, las potencias son más potentes, los hackeos son el terror y la batalla por el control del mundo es un imperialismo disimulado mucho más efectivo.

Otra razón para diferenciar Shenzhen de Yalta es que las tres potencias no comparten totalmente las mismas inquietudes.

Moscú y Washington solo están enfrentados en una simpática batalla ideológica con guantes de algodón. Beijing y Moscú son socios estratégicos fundamentales y Washington y Beijing están enfrentados por el comercio y la I.A. cosa que a Moscú no desvela tanto.

Rusia ve a China como amigo y Estados Unidos no ve a ninguno de los dos como enemigos. O al menos eso es lo que demuestran para no tener que enfrentarse directamente en un campo en el que perderían todos. Los negocios.

Como ven, demasiado para hablar y resolver. La reunión duró poco más de una hora y hubo tres versiones.

Para Xi Jinping fue un éxito total el solo pensar la reunión en la Silicon Valley china. (Sí, porque la elección de Shenzhen también fue un mensaje al mundo).

Para Putin fue una reunión protocolar de tres potencias mundiales.

Para Trump fue un inicio de conversaciones sobre el desarme nuclear.

Stalin, Roosevelt y Churchill al menos hicieron una declaración conjunta.

La cuestión es que la reunión de los tres que cortan el bacalao en el planeta que habitamos todos se llevó puesta a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

Después de todo son ellos y no uno sin los otros dos, los que pueden bajar decibeles, marcar rumbos o acercarnos a todos al abismo.

Trump quiere una America tipo Robocop, Putín es un nostálgico del siglo pasado que sirve de equilibrio al péndulo y Xi Jinping no quiere saber nada con nada que no le sume dinero y poder al Dragón.

Las guerras en Irán y en Ucrania son todo un tema aparte y al final todo está relacionado.

Lo positivo de todo esto, supongo, es que los tres líderes coincidieron en la necesidad de cooperación entre grandes potencias para garantizar la estabilidad global.

Es decir, reconocieron que tienen una enorme responsabilidad compartida y que no pueden ponerse “nerviositos a la primera”. Eso es bueno, son conscientes que no pueden andar por la vida mal medicados.

Después de la reunión, todos a sus puestos.

Xi Jinping calificó de "positiva, constructiva y altamente productiva" la cumbre con Trump y Putin

Putin dijo “Fue una página en la historia de la diplomacia”.

Trump habló de un inició y se encargó de dejar en claro que rechazará cualquier regulación de la inteligencia artificial.

¿Podemos coincidir en alguna cosa?

Sí, las tres potencias necesitamos estabilidad internacional, energía, mucha energía, y prevenir una guerra nuclear.

Perfecto!!

Bueno, casi. Porque Europa miraba todo esto por la ventana y recordaba el tiempo en que tuvo una silla en Yalta.

-Están hablando los grandes Europa, espera un momento afuera-.

Perfecto, casi.

Así es como el jueves hubo dos reuniones político-internacionales del más alto nivel.

Una en Shenzhen que algunos gustaron llamar Yalta 2.0. La otra, en Berlín.

Los líderes de Europa abrazaban al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski.

Defenderemos los intereses de Europa, dijeron. Añorando aquel tiempo en que como un solo brazo junto a Washington armaban rompecabezas.

-Ninguna Yalta!!!! Nada de Yalta 2.0- elevaba el tono el canciller alemán Friedrich Merz junto a los mandatarios europeos.

-Un trío como el de Yalta no aportará a la paz- decía. “Inseguridad y división, la partición de Europa, eso fue Yalta" - decía el alemán.

Quizá esta Yalta 2.0 fue un maltrato más en la serie de maltratos a Europa que se resiste a no tener poder sobre aranceles, I.A. el fin de la guerras y la seguridad de su frontera este.

No se puede comparar el siglo XX con el XXI, no se puede comparar la actualidad con el pasado, no se puede comparar el orden mundial de ayer con el de mañana, no se pueden comparar los protagonistas. No se puede comparar Yalta con Shenzhen.

Lo que sí se puede comparar es la potencia de un encuentro entre los que gobiernan el mundo.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!