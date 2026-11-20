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SHOW 6440 DESCARGAR SHOW
Los líderes del mundo se encontraron cara a cara para acordar el camino a seguir en varios aspectos.
Noticias del Mundo:
Fin de fiesta en Shenzhen China - Rusia movió bombardeos nucleares - Genocidio Rohinyás - Salió Anthropic a cotizar - En el lugar de Perú - Tu gallina tu huevo - No me importa el GTA 6.
Historias Desintegradas:
La Odisea - Nada es eterno - Una selección de Hollywood - Críticas con retraso - Invitado a conciertos - El turno de Baja California Sur - Batalla provincianos contra porteños - Las bochas vigentes - Mundial de bochas - Empanadas en vaso - Ir en carro al GYM - En bici por Zapopan - Un plato frío - África industrial - Día de la Revolución Mexicana y más...
La reunión de Xi, Putin y Trump en China.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.