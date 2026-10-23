LOS ENOJADOS

Noticias Internacionales

Protestas y disturbios por Europa

El Pirata @PirataEcdqemsd | 23 de Octubre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a las ciudades en llamas.

Qué buen momento para estar vivo. Lo evidente se vuelve acción y la imaginación de que todo puede seguir igual colapsa.

Millones de jóvenes ven como el presente no los compromete y el futuro se ve aún más exclusivo.

Están enojados. Muchos están enojados. Algunos, hasta inconscientemente enojados.

Europa trata de comprender cómo es que se disparó en un pie y da brincos culpando al que mejor le ayude a sostener su discurso.

Odio, racismo, clasismo, conspiraciones, todo aparece, una vez más en cada frase del tipo: la manifestación comenzó de forma pacífica pero luego...

Como un fuego que ilumina se enciende Paris, Milán, Roma, Lyon, Bruselas, Atenas, y la lista sigue.

Pero si la juventud hace tiempo no encuentra salidas, ¿por qué ahora?

Las manifestaciones son diversas. Paris marchaba por los liceos, Madrid por la vivienda, Atenas por los recortes, en otras por el precio de la energía, por el valor de las rentas, por el precio de las matrículas, por trabajo, por los sistemas de retiro, por el agua, por la falta de respuesta del gobierno.

Y aparece la máxima política que dice: pase lo que pase, haz que se vuelva a tu favor.

La izquierda culpa a la insensibilidad de la derecha, la derecha a la ineptitud de la izquierda, los ultranacionalitas a los inmigrantes, los racistas a los africanos, los cristianos a los musulmanes y los gobiernos hablan de infiltración extranjera, espías rusos y desestabilizadores a sueldo.

Y el encarecimiento de los gastos básicos, los éxodos obligados, la gentrificación, la imposibilidad de estudiar, la situación cada vez más compleja de cara al futuro inmediato?

Hablar del bloque negro, anarquistas radicalizados, poner el foco en los saqueos, la rotura de cristales, es lo de siempre. Restar peso a las movilizaciones estudiantiles, obreras y ciudadanas.

Los gobiernos están haciendo todo bien, la república goza de gran salud, la nación es perfecta, solo hay unos cuantos alborotadores.

Como si Europa no debería atender ningún asunto más que el de blindarse a los destructores de la república.

Algo así como señalar los monumentos grafiteados en las marchas feministas, o las bancas sucias en los parques donde arrumban a los refugiados.

En Paris, Lyon, Roma, Milán y Turín pedían más inversión pública en educación.

En Albania, las protestas comenzaron hace meses contra un proyecto turístico de lujo en la costa sur vinculado a una firma fundada por Jared Kushner (yerno de Donald Trump).

En Madrid se encendieron las alarmas tras el caso Maricarmen y el regreso de los desahuciados.

Lisboa se suma, Bruselas también.

Octubre los encontró a todos. Como en la Unión Europea de las protestas.

Y las realidades paralelas continuaban en desarrollo. Elecciones españolas, lo que pasó en Ceuta, las respuestas, Francia y las regionales, Ucrania y Rusia en guerra, Washington metido por aquí y por allá buscando negocios para la corona trumpista, los inmigrantes, todo desfilando por la prohibitiva calle de Mercedes Benz, Chanel, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Dolce & Gabbana, Armani, Tiffany´s y las tiendas deportivas con el rostro de ese inmigrante que lo había logrado. Ese uno en mil millones.

Las protestas se extienden y la generación Z está enojada.

Los enojados sienten que todo el sistema está armado para prohibirles el acceso a todo. A todo menos a las drogas, las apuestas en línea y la violencia sistémica.

Se acumulan tus compras en Amazon y Temu, pero jamás podrás tener una casa, tierra, ciudadanía, educación ni trabajo.

Muestra tu cartera, te enviaremos más allá. A dónde no llega el transporte público y los sueños se despedazan antes de iniciar.

Una tarde cualquiera, con una piedra en la mano, te enteraste que los derechos se pagan. Tienen un precio, y es más de lo que tú puedas pagar.

El presidente, Emmanuel Macron, habló a la nación luego de las protestas y los disturbios. Intentaron "derrocar la República" dijo.

Más policías, más militares, más represión. Las redes mostrando escaparates rotos, pandillas de encapuchados y policías heridos.

La ultraderecha acelera la campaña global.

El sistema se retroalimenta. "Quienes saquearon deberán pagar por los daños, y quienes buscaron derrocar la República deberán rendir cuentas" decía el presidente francés. Incendios, destrozos y saqueos en París, Marsella, Lyon y Burdeos.

Toques de queda parciales en varias ciudades. Solo hablamos de la "ola de violencia". Y la realidad?

Los gobiernos activan los cerrojos. En Italia Meloni envía soldados a Milán. Encarcelen a todos!!!

Las calles de Europa se cuidan de sí mismas.

Los chicos están enojados. Pero también los Chalecos Amarillos, Los Indignados, Los Generación Z, Los Desplazados, los viejos, los alumnos, los maestros, los policias y los que viven en la periferia y viajan horas para llegar al centro del poder a reprimir, a recibir la represión, a reconocer que no tienen futuro.

Otro fin de semana de protestas. París espera más manifestaciones.

Ahora los gobiernos dicen con orgullo que están preparados.

Preparados para lo que más les conviene a todos. Ciudades blindadas y marchas pacíficas que rápido se olvidan mientras nos seguimos ocupando de la amenaza rusa, de cuantos misiles le daremos a Ucrania, de por qué nos cayó un dron de este lado de la OTAN.

La Unión Europea ha sido descubierta. Un bloque muy bien gobernado y coordinado mientras puertas adentro la familia muestra sus miserias.

Y nos dicen que la culpa no es de los precios, la discriminación, la renta, la inaccesibilidad, la concentración desmesurada de la riqueza, las mafias, la falta de oportunidades.

La culpa no es de los gobiernos haciendo oídos sordos, la culpa no es de los recortes, la ambición personal ni de la insultante repulsión hacia lo humano con la crecen los centros de poder.

La culpa no es del lujo que te golpea en la cara. La culpa es de la piedra que rompió el cristal.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!