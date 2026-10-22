SHOW 6420 DESCARGAR SHOW

Las calles se inundaron de jóvenes que no ven al presente, y mucho menos al futuro, de su lado.

Noticias del Mundo:

Mundo en tensión - Sábado en Paris - Elecciones en Brasil - La segunda vuelta - Claudia Sheinbaum la presidenta bailarina - El Papa dice allá vamos - El rayo de Calor en la frontera.

Historias Desintegradas:

Así aprendí a manejar - Teoría y práctica - Carro estacionado - Una avenida de León Guanajuato - De la academia a la industria - El novio holandés - Explicar el chango - Conociendo a Caifanes - Conozco al locutor - Boletos VIP - Cansado por el concierto - Tacos para cenar - Topos en USA - Pastel de crema de Boston - Vistiendo Crocs - Leopardo de las Nieves - Comida enlatada y más...

LOS ENOJADOS

Como un fuego que ilumina se enciende Paris, Milán, Roma, Lyon, Bruselas, Atenas, y la lista sigue.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast