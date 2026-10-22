LOS ENOJADOS

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Las calles se inundaron de jóvenes que no ven al presente, y mucho menos al futuro, de su lado.
Noticias del Mundo:
Mundo en tensión - Sábado en Paris - Elecciones en Brasil - La segunda vuelta - Claudia Sheinbaum la presidenta bailarina - El Papa dice allá vamos - El rayo de Calor en la frontera.
Historias Desintegradas:
Así aprendí a manejar - Teoría y práctica - Carro estacionado - Una avenida de León Guanajuato - De la academia a la industria - El novio holandés - Explicar el chango - Conociendo a Caifanes - Conozco al locutor - Boletos VIP - Cansado por el concierto - Tacos para cenar - Topos en USA - Pastel de crema de Boston - Vistiendo Crocs - Leopardo de las Nieves - Comida enlatada y más...
Como un fuego que ilumina se enciende Paris, Milán, Roma, Lyon, Bruselas, Atenas, y la lista sigue.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.