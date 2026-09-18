ELLAS NO ESTÁN

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Feminicidios, otra silla vacía

El Pirata @PirataEcdqemsd | 18 de Septiembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a la normalización de lo anormal.

Hay un tema recurrente, constante, intenso. Un tema que regresa como un fantasma y alborota a quienes quieren negarlo, ignorarlo o diluirlo.

Mujeres asesinadas. Feminicidios. Muertas de manera violenta. Como quieran llamarle.

Son ausencias que gritan, duelen, se sienten.

Para profundizar las heridas llegan los sabios con comentarios. "Las mujeres también matan. Hay mujeres que matan hombres. Los hombres son también asesinados. Si tomamos los números. Si vamos a las estadísticas. Si analizamos los casos..."

Como si les doliera aceptar que vivimos en sociedades extremadamente violentas para las mujeres.

"Conozco una señora que mandó al hospital a dos ladrones. Mi tía es luchadora profesional. Hay videos de chavas contra chavas dándose en la madre en la escuela".

Seguimos desviando el tema como si fuera un juego de naipes. "Mato feminicidios con muertos por el narco. Anulo feminicidios con captura de mujer jefa de grupo de extorsionadores".

Una lógica similar a la del invento del racismo inverso para sosegar las almas de las señoras blancas del delta del Mississippi. Discriminadas en la barriada afroamericana por haber confundido el camino.

Feminicidios. Asesinato de mujeres.

También hablemos de los que sufre la comunidad tal o cual. Sí claro, pero ahora, feminicidios, mujeres asesinadas.

No es lógico, no es normal, no es comprensible, no es natural, no es estadística, no es soportable que ellas no estén.

Y cada vez que otra noticia aparece en nota roja, regresa la náusea.

Latinoamérica tiene unos números espantosos.

"No más que España, que la India, que algunos países africanos".

Otra vez disolviendo con las comparaciones.

Latinoamérica tiene unos números tan horribles que en lugar de descender crecen.

Marchas, protestas, actos, cruces, y nos quedamos con el detalle. Rompieron un monumento, pintaron una pared, quemaron una puerta.

Hace poco leí a un prestigioso inmunólogo hablar sobre el poder de la I.A. en la salud. -Si logras vivir los próximos diez años, vivirás otros cincuenta- decía.

Valdría la pena aclarar, siempre y cuando no hayas nacido mujer en Latinoamérica.

Centroamérica no puede bajar sus números de feminicidios y en países como Costa Rica se saturaron las líneas para denuncias de violencia doméstica ni bien fueron anunciadas.

Pero hay mujeres que ejercen violencia a hombres. Hay… Hablamos de feminicidios. Asesinatos de personas de sexo femenino donde su genero fue determinante en la acción que las llevó a la muerte.

Una pareja, una ex pareja, un desconocido, un delincuente, un tratante de personas, un pariente, un hombre.

Y por qué hoy hablamos una vez más de esto?

Porque el asesinato de una estudiante de intercambio, en Cuautla Morelos México, coloca la noticia desgarradora en las portadas de México, sutilmente, de España, poderosamente, de su pueblo, de la ciudad donde ocurrió el hecho, de Latinoamérica, del mundo donde las mujeres van a hacer denuncias por violación y les preguntan como iban vestidas, a que hora, de que trabajan y que tanto hicieron para impedirlo.

Y hacemos más y más foco. Porque hablar del mundo es tan vasto que parece diluirse. Vamos solo a una pequeña porción de territorio.

Kimberly estudiaba Contabilidad y desapareció. Como desaparece la gente, misteriosamente. Sus compañeros marcharon, exigieron lo de siempre, justicia.

La encontraron. Muerta. Allí en un polígono de Cuernavaca.

Karol también desapareció. Como desaparece la gente. Un día está y de pronto ya no. Estudiaba Enfermería.

Otra vez a las calles, manifestaciones a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Otra vez, justicia, que Karol aparezca.

Karol apareció. O mejor dicho, apareció su cuerpo. Sin vida. El día de la Mujer, 8 de Marzo. Casualidad, mensaje, una víctima más, cualquier día en cualquier circunstancia?

Abril fue tranquilo en la casa de estudios del centro de México.

Michelle desapareció en Mayo. Estudiante de bachillerato. Tenía 15 años y la encontraron. Asesinada.

No salimos de Morelos, un pequeño estado donde las marchas y los pedidos de justicia se repiten y la impunidad supera el 70% de los casos.

El Estado mexicano realmente se esfuerza. Se tipificó el delito de feminicidio, algo que hasta hace poco tiempo no existía. Se aumentaron las penas. Se realizan campañas. Se crearon espacios, Se generaron sub divisiones policiales dedicadas a ese tipo de crímenes. Nada parece ser suficiente.

El sábado pasado mataron a Claudia.

Claudia? la española? preguntaban sus compañeros y los nuevos amigos que había hecho desde el intercambio.

Claudia Tacoronte esa noche regresaba de asistir a un encuentro de plantas medicinales. El crimen de Claudia, asaltada cuando aún no sonaban las campanadas de las veintiún horas en la iglesia de Cuautla, trajo nuevamente a la tierra, como si fuera "Noche de Muertas" a Kimberly, Karol, Michelle, las cuatro estudiantes asesinadas en los últimos siete meses. Pero también a las muertas de Juárez, a las de cada ciudad y pueblo de México, a las latinoamericanas que no están, a las centroamericanas y sudamericanas que dejaron su nombre en una tumba. A Ellas, que no están y deberían estar.

A todas esas fotografías que las congeló a los 15, 18, 20, 25, 30 años. Miles y miles de veladoras como en procesión.

Cuautla, Morelos. Poco más de 180 mil habitantes. La delincuencia bien firme. Como en todos lados, nos retraemos, colocamos rejas, nos metemos al atardecer, es asunto de otros.

Cuautla, el Secretario de Seguridad Omar Gracia Harfuch nos informaba hace meses que su alcalde, el tesorero, el oficial mayor y el secretario municipal, fueron apresados acusados de colaborar con el crimen organizado.

Qué tiene que ver eso con los feminicidios, con el crimen de Claudia? Nada. Y todo. Una sociedad que se corrompe, se somete, se resigna obligada, protesta sin ser escuchada y a la hora de denunciar se le dice exagerada.

Otro feminicidio. Pero podría haber sido un hombre.

Sí, también matan hombres. Pero en este caso fue Claudia. Antes fue Kimberly, Karol, Michelle.

No vas a recordar los nombres, y es lógico que eso pasa.

Lo van a recordar sus amigas, sus hermanos, hermanas, madres, padres, amigos, tíos, abuelos, expedientes policiales, veladoras, habitaciones vacías, sillas, aulas, calles, ciudades, donde ellas deberían estar, pero no están.

Eso es lo que debes recordar: que no es lógico que eso pase.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!