ELLAS NO ESTÁN

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6395 DESCARGAR SHOW
No es lógico, no es normal, no es comprensible, no es natural, no es estadística, no es soportable que ellas no estén.
Noticias del Mundo:
El ático de Ayuso - Madrid y el metro cuadrado - Llamadas de la realeza - El mercado central de Acapulco - China represiva - Yeri Mua y la bandera - Pronóstico del tiempo.
Historias Desintegradas:
Ave guatemalteca - El chompipe - Patrimonio inmaterial - Lejana política cercana - Los diferentes casamientos - Conversión al hinduismo - El rito hindú - Casados por 7 vidas - Familia muy católica - Reunión con plan secreto - Secuestro para bautizo - Día Internacional del Ventilador - Igualdad Salarial - Control del Agua - Dee Dee Ramone en Argentina - Cheese Burger y más...
Son ausencias que gritan, duelen, se sienten.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.