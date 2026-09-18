En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Ellas No Están - Podcast

Viernes 18 de Septiembre de 2026

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ELLAS NO ESTÁN

No es lógico, no es normal, no es comprensible, no es natural, no es estadística, no es soportable que ellas no estén.

Noticias del Mundo:

El ático de Ayuso - Madrid y el metro cuadrado - Llamadas de la realeza - El mercado central de Acapulco - China represiva - Yeri Mua y la bandera - Pronóstico del tiempo.

Historias Desintegradas:

Ave guatemalteca - El chompipe - Patrimonio inmaterial - Lejana política cercana - Los diferentes casamientos - Conversión al hinduismo - El rito hindú - Casados por 7 vidas - Familia muy católica - Reunión con plan secreto - Secuestro para bautizo - Día Internacional del Ventilador - Igualdad Salarial - Control del Agua - Dee Dee Ramone en Argentina - Cheese Burger y más...

ELLA NO ESTÁN

Son ausencias que gritan, duelen, se sienten.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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