ELLAS NO ESTÁN

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No es lógico, no es normal, no es comprensible, no es natural, no es estadística, no es soportable que ellas no estén.

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ELLA NO ESTÁN

Son ausencias que gritan, duelen, se sienten.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast