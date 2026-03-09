TE INVITO A MI GUERRA

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El Pirata @PirataEcdqemsd | 09 de Marzo de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a la invitación a la guerra.

Lo de invitación es relativo porque a medida que fueron pasando los días se fue transformando en una invitación obligatoria por parte de los protagonistas del conflicto.

Estados Unidos, Israel e Irán generando una fuerza centrífuga armamentística tal que obliga a tomar posiciones que, a decir verdad, nadie quiere tomar.

Y así se sumaban invitaciones a una guerra que la inmensa mayoría no percibe como propia pero sabe que tarde o temprano le van a jalar del brazo para entrar a la pista de baile.

En pocas horas Israel invitó a Estados Unidos, que invitó a Irán, que invitó a los países árabes del golfo, que invitaron a Europa a través de Chipre, que invitaron a los bloques de países con gobiernos de derecha que invitaron a la toma de posición de países con gobiernos de centro izquierda. Y si en Gaza podíamos tomar parte colocando banderitas de Palestina en nuestras cuentas de redes sociales o protestando en los campus universitarios ahora la cosa subió de nivel.

Cada mañana: una catarata de información. Mucha contradictoria, mucha mentira, mucha oculta, mucha engañosa, mucha vergonzosa, mucho circo y mucha tragedia.

Estallidos, fuego, número de muertos, respuestas, ataques al ataque, drones, amenazas y bombardeos.

Saturados de información nos cubrimos la cabeza con la almohada y calculamos a cuantos metros nos encontramos del alcance de un misil. Un escenario de guerra al que fuimos invitados, gentileza de la ambición de poder, sed de riquezas y la intransigencia de los que mandan a fuerza de arsenales.

Trump pasó de estar dispuesto a dialogar a no hay nada de qué hablar que no sea la rendición incondicional.

Trump dice: recibirán un duro golpe. Amenaza con la destrucción total!!!

El canciller iraní dice: si quieren una escalada la van a tener.

Israel y Netanyahu, que sabe bien que mientras haya guerra habrá poder, nos dice todo lo que ataca y destruye diariamente.

Y las novedades no paran: Israel ataca sur del Líbano y promete destruir a Hezbolá; piden el desplazamiento de 700 mil personas; Irán ataca Kuwait; Teherán dice que tiene armamento como para seis meses de guerra intensa; Trump no descarta enviar tropas y pasa de será una breve intervención a durará lo que tenga que durar; el precio del petróleo empieza a volar (aunque a la derecha internacional le gusta minimizar ese dato) y comienza el nerviosismo en Beijing, que aunque lo invitan a la guerra prefiere aplicar filosofía oriental.

No gastes en guerras ajenas lo que te puede servir para anexionar Taiwán.

Rusia, obviamente siempre invitada; pero ocurre que estamos atendiendo otro asunto llamado Ucrania.

Las declaraciones estallan como drones.

El ministro de exteriores chino sobre los ataques contra Irán: "esta guerra no debería haber ocurrido y no beneficia a nadie". Sobre todo si me cierran el paso del estrecho de Ormúz y me encarecen el crudo.

La Guardia Revolucionaria iraní dice que hasta el momento usó misiles de primera y segunda generación, pero que en los próximos días emplearía "misiles avanzados y menos utilizados de largo alcance". Que va a sacar los mamalones dice.

Y mientras elegían al sucesor del ayatolá Ali Jamenei, Israel bombardeaba Teherán otra vez, el pentágono marcaba objetivos a eliminar, el capitolio le daba más combustible a Trump para la guerra y se disparaba el precio del barril un 30%, llegaban más invitaciones.

Después del evento en Chipre, que aún se mantiene con incógnitas, a Europa no le quedó mucho margen para hacerse la desentendida.

Invitación personalizada, por favor confirmar asistencia.

Italia aún trata de no abrir ese correo, a España le llega span diario insultándola por no prestar las bases (la lista de adjetivos que le envía diariamente Trump a Sánchez son peores que los que recibe irán) y del otro lado la otra invitación, la que llega de Teherán y que dice: bienvenidos a la guerra, recuerden el código de vestimenta y recuerden también que "si se suman a la guerra serán objetivos legítimos".

Francia refuerza su presencia militar en el Mediterráneo y aprovecha la tormenta perfecta (caída del pacto de no proliferación, amenaza rusa y Trump en guerra) para anunciar que va a aumentar su arsenal nuclear porque se siente intimidada.

Es que así son las invitaciones, uno no puede llegar con las manos vacías.

Y en todo este baile de mercados que se desploman, muertes por centenares, ataques y contraataques: todos nos asustamos y levantamos un par de metros más el muro blindado. no crean que es por el negocio.

Estados Unidos aprobó la venta de emergencia de armamento militar a Israel por 151 millones de dólares. Siga echando candela mijo.

Están todos invitados. Solo recuerden anunciar de parte de quién vienen.

Panorama mundial: crisis energética en Perú, crisis energética en Cuba, el ataúd del "Mencho" fue dorado, en Nueva York no para de llover, Claudia Sheinbaum regala su boleto para el mundial mientras le avienta un "six-seven" a la morriza jaliciense y hubo marchas por el 8M (Día de la Mujer) en las grandes ciudades donde los feminicidios crecen y algunos se atreven a decir que la lucha feminista ya estuvo.

En Estados Unidos, Trump reunía a los miembros del club de presidentes americanos de derecha y movía a Kristi Noem, porque ya habia demostrado todo la nazi que podía ser como responsable de la política migratoria, y colocaba al frente a uno igual pero con perfil mas bajo: el senador por Oklahoma Markwayne Mullin.

Y la guerra continuaba. 92 mil puestos de trabajo perdidos, solo en febrero, en Estados Unidos. Argentina se hunde en desempleo y quiebra de empresas. Washington ve aviones rusos en Alaska. Colombia vota senadores, diputados y define candidatos a la presidencia. Messi le besa la mano a Donald. Britney era arrestada por andar ebria y seguían llegando las invitaciones a la guerra.

Y así, entre noticias importantes, no tanto, invitaciones obligadas, cosas que responden a otras y ataques y contraataques, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!