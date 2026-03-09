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Te Invito a mi Guerra - Podcast

Lunes 9 de marzo de 2026

SHOW 6256 DESCARGAR SHOW

TE INVITO A MI GUERRA

La situación parece generar una fuerza centrifuga que arrastra a todos a la intervención.

Noticias Del Mundo:

La guerra no para - Escudo de las Américas - Ultraderecha de compras en Miami - Pueblos mágicos de Jalisco - Partido interesante en Guadalajara - Potosí y Sucre.

Historias Desintegradas:

Soplando velas - Atraer o alejar - Las hogueras prohibidas - Fuego purificador - Que se consuman - Los colores de las velas - Pedidos y deseos - Un nombre constante - Lo que ella dijo - DJ internacional - Tortilla de papas - Día de la Barbie y más...

TE INVITO A MI GUERRA

fuerza centrífuga armamentística tal que obliga a tomar posiciones.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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