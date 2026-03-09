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La situación parece generar una fuerza centrifuga que arrastra a todos a la intervención.

Noticias Del Mundo:

La guerra no para - Escudo de las Américas - Ultraderecha de compras en Miami - Pueblos mágicos de Jalisco - Partido interesante en Guadalajara - Potosí y Sucre.

Historias Desintegradas:

Soplando velas - Atraer o alejar - Las hogueras prohibidas - Fuego purificador - Que se consuman - Los colores de las velas - Pedidos y deseos - Un nombre constante - Lo que ella dijo - DJ internacional - Tortilla de papas - Día de la Barbie y más...

TE INVITO A MI GUERRA

fuerza centrífuga armamentística tal que obliga a tomar posiciones.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast