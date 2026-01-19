HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD

Noticias Internacionales

Al final solo se trataba de petróleo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 19 de Enero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a las humillaciones a las que el mundo está sometido por el patrón Donald.

Donald Trump, que cumple apenas un año de mandato de su versión recargada, se dispuso a acomodar el mundo a manazos en los primeros días del año.

Esto va aquí, esto va allá, esto me lo quedo y esto ni lo topo. Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente de su poder.

Entre los acomodos que ya venía haciendo, por ejemplo en medio oriente, decidió que Nicolás Maduro cacareaba demasiado.

Hay que sacarlo del medio. Bombardeen caracas.

Nadie se atrevería a eso. Estados Unidos no hace eso señor Trump.

-qué no vieron la película?

-cuál?

Esa de "Bombardeamos lo que queremos cuando queremos".

Feliz año nuevo. Nicolás Maduro es apresado por la DEA en tiempos de Inteligencias Artificial. Declarando en Nueva York. Fuera del camino. El Gallo Pinto a comer maíz con El Chapo y El Mayo.

Manazo sobre el tablero. No más narcolanchas, todos calladitos y Delcy Rodríguez convertida en Miss Venezuela por el propio pentágono.

La ilusión de la oposición venezolana hecha pedazos y Trump diciendo: "saben qué? sí, era por el petróleo, estoy harto de fingir que no".

El chavismo se pone patriótico y se resigna: -bueno, se lo estábamos regalando a chinos, rusos e iraníes, quizá ganar un poco con lo gringos no le haga mal a nadie. Tú callado Diosdado.

Y mientras asomaba esa resignación se escuchaba a Cuba hundirse más y más. Si al menos nos bombardearan para tener un poco de luz.

Trump salió y dijo, textual: ahora en Venezuela todos van a estar felices!!!

pero...

-Todos felices- dije!

Maria Corina Machado forzó la sonrisa e ingresó al salón oval mientras el patrón Donald seguía diciendo lo bien que se estaba llevando con Delcy.

-Como que no le regale la medalla del Nobel a este men no va dejar de hablar de Delcy- debe haber pensado Corina.

Y así fue como la señora Machado se desprendió de su preciada medalla del Nobel de la Paz y se la entrego a Trump; que lejos de decirle: "no por favor Corina esta medalla es tuya", dijo "pónganla por allá con los otras charolas de gelatina".

Parece que Corina con su mirada dulce le dijo a Trump: estamos agradecidos, usted realmente quiere la libertad del pueblo venezolano, el regreso a la institucionalidad, la plena democracia, las garantías constitucionales, la transparencia política y la destrucción de la narco estructura del actual poder chavista.

Trump hizo un silencio y dijo: -eh, ah, si si claro. Respecto al petróleo hemos tenido conversaciones muy fructíferas con Delcy. No te molesta que hable de delcy no?

Maria Corina se retiró humillada y sin medalla y tras cerrar la puerta escuchó que el patrón gritó: "nos quedaremos en Venezuela todo lo que consideremos necesario".

Y como todavía había mucho que acomodar en este mundo: protestas en irán!!!!

En breve: cae el rial, inflación galopante y malestar económico.

Protestas y represión descomunal. restricción, corte de Internet y de electricidad y Washington diciendo "no dejen de protestar".

El Ayatolá luego de mandar a matar a unos cientos de manifestantes decide hacer un video, entre misiles y altos cargos de la Guardia Revolucionaria, diciendo que a él no le van a hacer lo mismo que a Maduro. Verdad Vladimir Putin?

-Este, sí claro amigo con turbante.

Entonces Trump miró a cámara y declaró: amigos iraníes que protestan y son asesinados por el régimen: no dejen de protestar, la ayuda va en camino.

Eso si, en Minesota se me calman porque ya mandé a la Guardia Nacional.

Es que justo y casualmente, en la misma ciudad donde la policía mató a George Floyd en 2020, un agente migratorio asesinó de un disparo a una mujer en Miniápolis. En seguida el patrón Donald dijo que el efectivo actuó en "defensa propia" y acusó a la "izquierda radical" de promover estas cosas. Estas cosas de morir con balazos por la espalda.

Resultado: crecieron las protestas, se sumaron de otros estados, hay marchas y manifestaciones, aparecieron hasta los Black Panters, Estados Unidos se recalentó en plena ola invernal y Trump sigue dando manazos para ir acomodando el mundo a conveniencia de los amantes de Reagan. Ronald, Donald, nuevos actores mismo papel.

Décadas hablando del Nuevo Orden Mundial para que el patrón Donald en dos semanas demuestre que aunque el orden sea nuevo el patrón sigue siendo viejo.

Y mientras le hackeaban la televisión a Ayatolá, El Salvador seguía registrando movimientos sísmicos, Marco Rubio recibía al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, Zelenski le gritaba a Europa que no se olviden de Ucrania, Rusia continuaba los ataques y empezaban a incomodar algunos militares cubanos diciendo que no van a reprimir las protestas por la crisis económica y social que vive la isla, había más novedades.

Las pandillas producen una ola de atentados contra la policía en Guatemala, en Bolivia el gobierno de Paz debió ir para atrás con la quieta al subsidio de combustibles, el Mercosur firmaba finalmente con la Unión Europea y miles de personas marchaban en Dinamarca contra la amenaza de Trump de anexionarse a Groenlandia por cuestiones de seguridad nacional.

Porque si hay algo que desvela, ocupa y preocupa al danés promedio es que le toquen Groenlandia.

En realidad no solo a Dinamarca, a toda Europa. Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania enviaron tropas a Groenlandia.

Al ver ese movimiento Trump anunció "aranceles para todos"!

"Debemos permanecer unidos y coordinados" grito Europa.

-Alemania, Alemania, a dónde vas?

Llámenle recuerdos traumáticos de mitad del siglo XX o como quieran, pero Alemania fue el primero en decir: "no se enoje patrón, solo íbamos a ver como estaba el frío en Groenlandia, pero ya nos regresamos".

y en está larga lista de humillaciones públicas, como la que infringía Julio Iglesias a sus empleadas domesticas, el patrón Trump hasta le marcó línea a México. Primero desestimando la importancia del T-MEC, despues anunciando que había muchos vuelos irregulares por la zona, haciendo maniobras militares que pudieran verse desde la frontera y luego obligando a Claudia Sheinbaum a tratar de calmar a sus compatriotas alterados.

No, no, Estados Unidos no nos va a atacar, no nos va a invadir, no van a ir a palenque a llevarse a Andrés Manuel ni me van a detener. Tampoco van a bombardear Tamaulipas ni Tepito ni la frontera entre Jalisco y Michoacán, y no hay vuelos militares estadounidenses en territorio mexicano. Ahora los dejo con el canciller Marcelo Ebrard que trae excelentes noticias.

eh yo que? ah si si, que BTS haga un concierto en México como parte de su tour mundial es "buenísima noticia".

pero canciller...-buenísima noticia, un saludo para la Army. Digo así le dicen al fandom de estos geniales muchachines no?

Gracias canciller.

y así, con el patrón más activo que nunca, más hablador que siempre y más humillador que de costumbre, en un mundo donde todo parece reordenarse para regresar al punto donde corporaciones, dinero, petróleo, tráfico de armas, drogas y personas vuelven a poner todo en el mismo lugar, nosotros les damos la bienvenida al caos total!!!!