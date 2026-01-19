HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD

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La primera quincena del año Trump acomodó a manazos el paisaje mundial.
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Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente de su poder.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.