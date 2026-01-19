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Humillados por el Patrón Donald - Podcast

Lunes 19 de enero de 2026

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HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD

La primera quincena del año Trump acomodó a manazos el paisaje mundial.

Noticias Del Mundo:

Crisis en Irán - Represión espantosa - Incendios en Chile - Descarrila tren en España - Gaudí y la Sagrada familia - La influencer libertaria - Historia del chicle.

Historias Desintegradas:

Fuera de contexto - Renegando - Todos responsables - Finalmente recibido - La sierra de Puebla - Creció la familia - Los perritos de la carretera - En la madriguera - La historia del café - Ovejas alteradas - Encuentro en el elevador - Me robaron el tacho - Google Fotos y los recuerdos - Hagamos Palomitas de Maíz y más...

HUMILLADOS POR DONALD TRUMP

Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente de su poder.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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