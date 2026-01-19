HUMILLADOS POR EL PATRÓN DONALD

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La primera quincena del año Trump acomodó a manazos el paisaje mundial.

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HUMILLADOS POR DONALD TRUMP

Como un patrón de vasto territorio, como un ranchero brutal consciente de su poder.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast