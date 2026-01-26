ICE EXTREMO

Noticias Internacionales

Estados Unidos congelado

El Pirata @PirataEcdqemsd | 26 de Enero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a la era del hielo.

Las pantallas de televisión muestran la escena; la mitad de Estados Unidos se congela; un fenómeno inusual; pánico en algunos rostros y satisfacción en otros; un paisaje desolador.

Caras cubiertas, nubes de vapor en el aire, huellas en la nieve. Estados Unidos se congela al ver en su espejo el terrorismo de Estado en su versión del siglo XXI.

Como aquellos chinos perseguidos de comienzo de siglo XX, los supuestos comunistas del macartismo o los afroamericanos en el apogeo de la "América Grande..." por primera vez.

Esta vez, con epicentro en Minneapolis, Minesota. Escenario al borde del abismo. Asesinatos a manos de la policía de Trump.

Agentes que parecen salidos de Mad Max. Policías con rostros enmascarados, pantalón de mezclilla, armas, chalecos, mascaras de gas, gordos pandilleros, lumpen desplazado, ignorantes, ex convictos redimidos, hambreados del sistema, pobres diablos endemoniados, perros rabiosos miserables. ICE.

Hielo que congela ciudades y pueblos señalados por el trumpismo. Operativos guiados por el parecer de un youtuber o de un posdcaster republicano sin escrúpulos para generar contenidos.

La tormenta invernal Fern tiene impacto catastrófico. Decenas de miles de vuelos cancelados. 34 de los 50 estados involucrados. Cortes de energía. Carreteras bloqueadas. incomunicación, toneladas de nieve. Estados Unidos se congela.

Impactos catastróficos, peligro de implosición social. Van más de dos semanas en que salir a las calles de Minneapolis se parece al terror.

Nevadas, lluvias, balas, hielo, ice, hielo en carreteras que patinan, direcciones resbalosas, bravucones pidiendo identificaciones por portación de cara, tono de piel, aspecto o solicitudes de denunciantes anónimos a los juzgados.

una mujer fue asesinada en uno de los operativos. el clima se puso denso. marchas, manifestaciones. pancartas de "Out Ice". Aparecen historias. imágenes de la tormenta devastadora que congela todo animo y actividad.

Un niño con la mochila de Spiderman es llevado por agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cinco años y Spiderman no llegará a rescatarlo. Así empieza a desilusionarnos el sistema.

La insurrección es la único opción para una ciudad invadida por su propio ejercito.

Trump culpa a al gobernador del estado de MInesota y al alcalde de Minneapolis de todo lo que está pasando. Hasta de los veinte grados bajo cero con los que amaneció la cuidad.

Y como si no lo hubieran dicho que existía video del asesinato del enfermero Alex, Trump salió una vez más a mentir, mentir y mentir; a fantasear e inventar realidades, asesorado por sepa quién, salió a lanzar basura sobre el "ciudadano nativo estadounidense" Alex Pretti asesinado por su policía antiinmigrantes.

Estaba armado, intimido a los agentes, hicieron lo posible para evitar su muerte, los policías fueron atacados, no tuvieron opción.

Hay video señor presidente Donald Trump, eso que usted dice nunca pasó. Solo pasó que el terrorismo de Estado, en Irán, en Venezuela, en Italia, en Argentina, en México, en la República Democrática del Congo, en China y en los Estados Unidos de Norteamérica funciona igual.

Y claro, la pregunta de hoy en el Salón Oval no es por qué asesinamos a nuestra gente? la pregunta hoy es: -De dónde salió ese maldito video?

Hacemos propias las palabras de Trump para apuntarlas contra él mismo. Dijo en su red social contra el alcalde y el gobernador de Minnesota: "están incitando la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

Y mientras Estados Unidos se congelaba en su propia guerra fría interna, más noticias mostraban un Enero hiperactivo.

irán batía record hablando de terrorismo de Estado y se cargaba a más de 3000 manifestantes, más de 25 mil según activistas de Derechos Humanos. Kiev se congelaba por los ataques de Rusia mientras tratan de encarrilar las conversaciones de paz. Atrás quedaba Davos, las negociaciones por Groenlandia, la nueva ONU paralela de Trump, el "make Argentina great again" de Milei que persigue la reforma laboral y el estupor europeo a cada maniobra de Washington.

A Honduras le microfoneaban el Congreso, a Guatemala le toman las cárceles, el ecuatoriano Noboa y el colombiano Petro se peleaban por los aranceles, Estados Unidos atacaba otra narcolancha en el pacífico, España seguía viendo pasar trenes y a los brasileños que dicen que a los bolsonaristas los parta un rayo casi se les da: una treintena de heridos por la caída de un rayo en una manifestación de apoyo a Jair Bolsonaro.

Como si todo esto fuera poco en El Salvador comenzaron los juicios masivos contra las Maras comenzando por los Hollywood Locos Salvatruchos y en Perú el presidente José Jerí tuvo el honor de ingresar a la lista del congreso de los merecedores de "moción de vacancia". Así como empezaron las gloriosas caídas de Boluarte, de Vizcarra, de Castillo. Un clásico del Perú junto a los anticuchos, el pisco y los carritos del salchipapa.

Y partiendo del sur donde todo se incendia y regresando al norte donde todo se congela, México y Estados Unidos cerraron una semana de intercambios con la cereza del pastel.

el ex atleta olímpico de esquí estadounidense Ryan Wedding buscado por la DEA y entregado al FBI por el gobierno mexicano.

parece que el llamado "Rey de la cocaína" tenia estrecha relación con el cártel de Sinaloa y vivía en México cómodamente cuando ya no le quedó más que entregarse a los brazos fornidos y musculosos de Omar García Harfuch.

y si, esta vez no hubo debate el directo general del FBI y el fiscal general de Estados Unidos agradecieron a Sheinbaum y a Harfuch la captura del Ryan.

Es que durante la semana hubo una treintena de narcos entregados a estados unidos y mientras claudia decía de la eficiencia colaborativa de México para combatir el narcotráfico estados unidos decía que habían sido ellos los autores del todo el show, presión sobre el gobierno mexicano, inteligencia, aprensión y arribo de los delincuentes a territorio gringo para ser juzgados.

Fue una especie de nosotros se los dimos contra un yo me los gané. pero todo volvió a la armonía con la última entrega.

Y en este paisaje helado de inminentes catástrofes sociales, con vórtices amenazantes, payasos armados en las calles y el Estado sembrando terror anunciando grandes ofertas, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!