En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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ICE Extremo - Podcast

Lunes 26 de enero de 2026

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ICE EXTREMO

Todo se congela y la implosión social se expresa en las calles de Minneapolis.

Noticias Del Mundo:

Los crímenes de ICE - Fern congela Estados Unidos - Cuba complicada por falta de combustible - Las ciudades más peligrosas del mundo - Novedades musicales.

Historias Desintegradas:

El cuarto rey mago - Un cuento del que nunca llegó - La historia de  Artabán - Publicaciones de un rey - Caballos, dromedario y elefante - Arriba del cerro - Donde nada llega - Historias familiares - Los  sindicalizados - Policías de Tulum - El dolor de la ausencia - Los pescadores - Saludos en el día del Chef  - Los CM - Compromiso medioambiental y más...

ICE EXTREMO

Estados Unidos se congela al ver en su espejo el terrorismo de Estado en su versión del siglo XXI.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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