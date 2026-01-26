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Todo se congela y la implosión social se expresa en las calles de Minneapolis.

Noticias Del Mundo:

Los crímenes de ICE - Fern congela Estados Unidos - Cuba complicada por falta de combustible - Las ciudades más peligrosas del mundo - Novedades musicales.

Historias Desintegradas:

El cuarto rey mago - Un cuento del que nunca llegó - La historia de Artabán - Publicaciones de un rey - Caballos, dromedario y elefante - Arriba del cerro - Donde nada llega - Historias familiares - Los sindicalizados - Policías de Tulum - El dolor de la ausencia - Los pescadores - Saludos en el día del Chef - Los CM - Compromiso medioambiental y más...

ICE EXTREMO

Estados Unidos se congela al ver en su espejo el terrorismo de Estado en su versión del siglo XXI.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast