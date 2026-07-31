I.A. INMINENTE APOCALIPSIS

Noticias Internacionales

los peligros del progreso a cualquier precio

El Pirata @PirataEcdqemsd | 31 de Julio de 2026 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y a las alarmas encendidas por Inteligencia Artificial.

Tiempos de experimentación, de prueba y error, de avances en todas direcciones, de un supuesto progreso que como tal nunca se debate hasta que se debe reformular la orientación.

Son tiempos de velocidades imposibles y maniobras tardías, de blindajes dudosos y de realidades evidentes. De normativas, que llegan siempre posteriores al daño, y de tecno-engaños.

Pensamos: hasta cuánto de malo hay que soportar por gozar los beneficios?

No podemos ir contra lo práctico, lo cómodo, lo efectivo, los avances que nos regalan tiempo, rapidez, inmediatez, saltos en los tediosos procesos para alcanzar un objetivo.

Hasta hace una docena de meses atrás la amenaza eran las propias redes sociales y su no tan inocente expresión de la sociedad.

Elecciones derivadas, los juicios a Meta, las granjas de bots, las cuentas fantasmas, la incidencia en los procesos electorales, las fake news.

Hace apenas dos años, nada en tiempos históricos, un siglo en las velocidades que tomó la tecnología, se descostró que TikTok ayudó a Trump a ganar las elecciones de 2024.

Es decir, no que ayudo a un actor a ganar un premio o a un deportista a ganar una medalla. Estamos hablando del presidente del país más poderoso de la tierra en varios aspectos.

Justo cuando la red social china, que más colaboró a vaciar de contenidos justamente saturando con ellos, se jugaba su futuro en Estados Unidos por la presión de Trump.

TikTok pasó de ser un espía del gobierno chino para modificar comportamientos y degradar a la cultura occidental a ser una "hermosa" red social. Una red social que empezaba a ser fuente de información más allá que de entretenimiento.

No hubo registros de que un producto haya sido tan defendido por los jóvenes usuarios estadounidenses, actualmente en general muy poco comprometidos con las causas, como en el caso de TikTok.

Un estudio posterior demostró que tanto republicanos como demócratas vieron más contenido conservador en la red social durante las semanas anteriores al voto que terminó consagrando a Trump.

Datos como ese eran por entonces, la gran preocupación. Hackers rusos incidiendo en elecciones ajenas. Granjas de bots gubernamentales. Campañas focalizadas en desestabilizar regiones enteras o en cambiar la percepción de intereses globales.

Para finales de 2025 nacía Jessica Foster.

Jessica y otras jóvenes similares a ella no existían en el mundo real. Fueron creadas con IA para pedir el voto para Trump.

Perfectas, jóvenes, decididas, brillante colágeno sintético encarnando el ideal americano, orgullosas, antiwoke, potentes, con miles y miles de seguidores.

El propio Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, denunció que se trataban de avatares realizados por IA.

Simples espectros lumínicos de pantalla sexualizados para influir en la masa votante.

A la derecha internacional no le importó. Pero lo que es peor, tampoco le importó demasiado a los usuarios. -Ah si, ya lo sé, no existen en el mundo real, no importa, tampoco los superheroes o las frutas o los animales que hablan, pero nos gusta verlos.

Jessica compartía en Instagram fotos en la Casa Blanca junto a Donald Trump. Luego las eliminaría. Seguramente le dieron la orden al señor bigotón cuarentón con gorra de MAGA y una hamburguesa grasosa al costado del mouse que manejaba la cuenta de Jessy.

Todos los bots sexualizados, todos los galanes con sonrisas Cavil y las potentes primas Daisy de pechos perfectos: regresaran cuando la política las necesite.

En este contexto de vaciamiento que el humano promedio detecta rápidamente con una sensación de angustia y desinterés, esta semana ese apocalipsis de scroll infinito, de cursos de desintoxicación de redes, de ya no importa que es falso y que verdadero: un grupo de empleados de empresas tecnológicas encendió las alarmas sobre las alarmas.

Empleados de OpenAI, de Google, de Antrophic y algunas más, firmaron la solicitud "Stop The A.I. Race".

En la solicitada básicamente le piden al gobierno de Estados Unidos, que reglamente, regule, tome en serio la I.A. antes que se vuelva completamente incontrolable.

La carta dice que sin duda la herramienta tiene un lado que facilita el progreso en aspectos altamente positivos pero que el riesgo en muchos otros aspectos es altísimo. Peligrosa, es la palabra que usan.

La tentación es enorme. Podemos hacer música sin pasar por el tedioso proceso de aprender música. Podemos diseñar como si hubiéramos estudiado. Podemos ser arquitectos, pintores, dibujantes, directores de cine, actores, hacer nuestra obra maestra en video, automedicarnos, ilustrar nuestras narraciones. Podemos encontrar a nuestra pareja perfecta, podemos preguntarle de todo todo el tiempo sin que nos diga: la verdad, no sé. Podemos prescindir de muchísimos empleados, pagar expertos. Podemos hacer casi cualquier cosa que antes llevaba meses o más, en solo segundos. Podemos recuperar fotografías, perfeccionar nuestro aspecto, colorear la existencia, jugar a dioses y librar casi hasta el infinito nuestra imaginación.

También podemos mentir y que parezca real, podemos cambiar la realidad documentada, podemos modificar el pasado, contextualizar teorías desopilantes, reforzar conspiraciones, inventar pruebas perfectas, dejar a las máquinas las responsabilidades más básicas y las más complejas. Podemos fascinarnos viendo como van cobrando autonomía, como no sienten culpa ni empatía real y como pueden declarar guerras lanzando ataques preventivos por una simple percepción del algoritmo que todavía no estaba del todo ajustado. Nada que un humano pidiendo disculpas públicas no pueda arreglar.

Ese apocalipsis inminente viaja a la velocidad de la transmisión de datos.

Los propios empleados de las empresas y varios CEOs comentan, es muy posible que en muy poco tiempo ni siquiera sepamos lo que estamos haciendo.

Del otro lado, tipos como Altman, dicen que mientras el desarrollo esté en pocas manos no habrá problemas.

Como una lógica mafiosa. Mientras los dueños de todo nos podamos sentar a la mesa de un restaurante en la "Pequeña Italia" para acordar el rumbo a seguir y donde frenar, no habrá problema.

Y en el sopor de la confusión ya no nos conmueve casi nada de lo que podamos ver.

Cualquier película, cualquier disco, cualquier artista, los que murieron convertidos en hologramas, los que aún ni nacen y ya son un éxito global y nosotros, como consumidores de drogas cada vez más fuertes, sentimos que nada nos conmueve en un mundo donde todo es posible: escribir un libro en 15 minutos, ilustrar una campaña, filmar junto a Marlon Brando, hacerle decir a Audrey Hepburn que nos ama, perdernos en un video juego sin saber que es un video juego pero sospechando que tampoco es la vida real.

Y como siempre, los accesos harán la diferencia en el presente futuro. Acceso a la plataforma, acceso a la herramienta, acceso a la versión de paga, acceso a la información, acceso a la salud, la educación, la vivienda, la dignidad.

Apocalipsis inminente.

Milei recibe un Honoris Causa en una universidad del Perú. Keiko promete miles de cosas. Sheinbaum dice que el narco no gobierna.

La Libertad Avanza retrocede y se desvela por la reelección. La directora del FMI visita Vaca Muerta para ver qué más hay para llevarse. La patagonia no se vende, pero se renta al mejor postor.

Crisis climática. Ya pasará. Nada más hay que esperar que se queme toda Europa, que se inunde media América y que pare de llover excepto en los lugares donde la sequía ya garantiza la hambruna.

Misiles en el golfo pérsico. Estados Unidos y sus amigos. Irak y sus milicias. Rusia y Ucrania. La OTAN. Las guerras silenciadas en África. Ceuta desbordada. Las joyas de Zapatero, los calores del poder.

Ya llega el señor Abelardo a jurar en Cali. Ya el bloque de la ultraderecha se siente fuerte en Sudamérica. Ya tuvo su tiempo y la izquierda militar chavista y se dedicó a robar sin más intenciones que las de blindarse.

Una semana de guerra, de Ormúz cerrado, de bombardeos y diálogos de sordos. Una semana de T-MEC, de ciclismo, de Juegos del Caribe, de juego de tronos y de juegos de la geopolítica.

Damas y caballeros, el apocalipsis se anuncia inminente, confiaremos en que Inteligencia Artificial tendrá piedad de nosotros. Bienvenidos al kaos Total!!!!!!