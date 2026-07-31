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La propia industria de las inteligencias artificiales enciende las alarmas.

Noticias del Mundo:

Inteligencia Artificial y las alarmas - Escándalo en la FIFA - UEFA parte con Infantino - Concacaf se suma - La frontera desbordada - Ceuta y los marroquíes - Tercer Verano Jarocho y La Soberana - Pronóstico del Tiempo.

Historias Desintegradas:

Los vecinos de siempre - Los muchachos de la esquina - Las calles de mi barrio - Cocinarle al animal - Croquetas vs comida natural - Enviado por los perros - La banda del buffet - Lugar de encuentro - Pizza libre - Licor de hormigas - Aguacate, palta, avocado - Guardias forestales y más...

I.A. INMINENTE APOCALIPSIS

Empleados de Open AI, de Google, de Antrophic y algunas más, firmaron la solicitud "Stop the A.I. Race".

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast