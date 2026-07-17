FINAL MUNDIAL

Noticias Internacionales

lo perfecto vs lo heroico

El Pirata @PirataEcdqemsd | 17 de Julio de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y a otra semana que se escurre entre balones, misiles, festejos y desfiles.

El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja de rodar el balón los problemas van reapareciendo.

Rápido habrá que ir a buscar algo para entretenernos. Rápido habrá que buscar algo que nos de la alegría, el orgullo, la emoción y la sensación de pertenencia que no encontramos en otro espacio de la vida pública.

Ya corrí, ya sentí, ya grité, ya marché, ya volví, ya me fui, ya voté, ya elegí, ya cambié, y nada me salva de esta realidad a la que parecemos condenados.

Y al día siguiente habrá que ir a trabajar, habrá que seguir estudiando, habrá que seguir soportando, habrá que tomar un poco de anestesia para esta realidad y seguir adelante.

Parece tan lejano aquel comienzo de Mundial lleno de ilusiones. Parece tan inconsistente todo lo hablado y tan inútil todo lo debatido.

Un mundial donde las apuestas ingresaron como caballo a Troya. Un torneo donde todos estuvieron más pendientes de lo que podría pasar que de lo que pasó.

Y como por un tobogán fue bajando la náusea. Fue aflorando lo peor, las campañas, las prohibiciones, las bajezas; y lo mejor, la alegría, la emoción, la belleza.

Denuncias y preferencias, la FIFA ambiciosa, los pases y los millones, estrellas estrelladas, asientos carísimos, "hate" niveles acordes con la fama de los protagonistas, nacionalismos agresivos, personajes y personalidades, comentarios y redes sociales intoxicadas. Desesperación por seguidores, likes y viralizar a toda costa. La crema y nata de la fama global en las tribunas.

Y tras la erupción volcánica regresaremos a lo habitual, los ricos a sus carros, los influencers a su equipo de seguridad, palcos con caviar y champán, y el resto hacia el camión después de ver el mundo por la televisión.

El hermoso espectáculo del "resultadismo". Dioses los que ganen, humanos descartables los caídos.

Todos diciendo que ya sabían quienes iban a ganar una vez que ganaron.

Y las noticias regresando a las butacas después de que el estadio se vacía y empieza la labor de los que limpian.

España está en la final. Argentina sueña una cuarta estrella. Calor en Nueva Jersey. Chavales y muchachos. Solo fútbol, el fútbol perfecto contra el fútbol heroico.

En Miami, Francia e Inglaterra creían que estaban para otra cosa.

Se apaga el Mundial de Fútbol México, Canadá, Estados Unidos 2026. Parece que fue ayer que andaba comenzando.

Regresamos a la guerra, la infamia, la violencia, la injusticia y la pelea por el poder. Que en realidad nunca descansó, solo regresa del segundo plano a requerir su atención.

El presidente Donald Trump notifica al congreso que Estados Unidos está nuevamente en guerra.

Irán ataca bases en Bahrein, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes.

El golfo pérsico amanece y anochece con misiles. El estrecho de Ormúz es el lugar.

Trump dice que va a cobrar el 20% de todas las cargas que pasen por allí. Pago de servicio por seguridad.

Después se arrepiente y dice que está dispuesto a negociar.

Puertos bloqueados, el petróleo que sube, el ataque, el contraataque y toda la tecnología militar.

Y el mundo toma impulso y velocidad.

Suben al ring Corina y Delcy. Oposición y chavismo comenzaron negociaciones para aterrizar esa nave llamada Venezuela.

Desde el primero de agosto, rumbo a la democracia, de la mano de Washington.

Un auspicio más potente que el de Pedrito Sola en Ventaneando.

Cruzando la frontera, desfile del 20 en Colombia y Gustavo Petro diciendo que no irá a la posesión de Abelardo.

No le voy a dar la mano, dijo el que sale por izquierda al que entra por derecha.

Y siguen las novedades.

Macron invitaba a Zelenski a la fiesta del 14 de Julio. Una Paris triste porque ese día Mbappé no se vistió de Napoleón y el calor derretía hasta la seguridad del Eurobloque al son de La Marsellesa.

En España el hermano del presidente Pedro Sánchez era condenado a nueve años de inhabilitación para cualquier cargo público más allá de Badajoz y las cosas se seguían complicando para el PSOE. Con apenas un descanso del comentarista deportivo del PP el ex presidente Rajoy y sus dichos sobre la selección francesa y sus orígenes coloniales.

Una buena semana española en que el rey celebró los goles y varios quedaron políticamente fuera de juego.

Incendios en Europa, lluvias en Texas, humo en Minnesota, calor en París, el juicio por la muerte de Maradona, el cártel Jalisco Nueva Generación amenazando a la Unión Tepito y al cártel de Tláhuac.

Finalizaba el juicio masivo contra la Mara Salvatrucha en El Salvador de Bukele.

Emma Coronel se subía al escenario a puro corrido bélico en Los Ángeles. Cuba se apagaba una vez más. Caía la verja del Peñón de Gibraltar sin debatir el derecho internacional y los jugadores de la selección argentina sostenían un trapo con la frase: Las Malvinas son argentinas.

El ICE no logra bajar su perfil y sigue persiguiendo y causando muertes.

Claudia Sheinbaum tuvo una semana de idas, vueltas, desmentidas con el ex embajador Ken Salazar, respuestas a la CIA, reuniones bilaterales y todo lo que volvió a tener relevancia una vez despedido el mundial desde lo alto del Ángel de la Independencia.

La post "axolotización", la post fan fest, la post Morita se queda en Tijuana, el Pato Merlín, los negocios de los exPEMEX y el regreso de los gobernadores manchados, señalados, en pánico, defendidos y entregados.

Final mundial. Se cierra el telón el próximo domingo. Final mundial que dará comienzo a lo nuevo viejo que nunca dejó de estar debajo de los gritos de gol.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!