FINAL MUNDIAL

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Otra semana que se escurre entre balones, misiles, festejos y desfiles.
Noticias del Mundo:
La moneda de Trump - Un dólar face - Starmer sentidillo - Show de medio tiempo en la Final del Mundial - Argentina vs España en Nueva Jersey - Madonna, Bieber, BTS, Abelardo y Dudael - Messi bañando a Lamine Yamal
Historias Desintegradas:
Madres, abuelas y huevos - La Miss Kinder - Formas de llamar - Conjurando la entrepierna - Gitanos del amor - Romantizar la maternidad - Proyectos personales - La crianza - La primera etapa - Barista profesional - Todo se paga en esta vida - Día Internacional del Tatuaje - Día del Emoji - Quino y Mafalda y más...
El mundial de fútbol presenta sus últimas funciones y a medida que deja de rodar el balón los problemas van reapareciendo.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
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gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.