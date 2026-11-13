ESPÍAS DEL AMOR

Noticias Internacionales

Nvidia y el escándalo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 13 de Noviembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al amor que flota en el aire.

Las historias de infidelidades, poder y escándalo, no tienen competencia.

Imposible equipararlas con las guerras en curso, las conversaciones diplomáticas en Moscú, la huelga general en España, la gira del Papa por Sudamérica o las amenazas masivas de bomba en escuelas de Italia y más allá.

Ya ni siquiera importa la derrota de Trump, la caída de Netanyahu, lo que la CIA haga en Chihuahua, la bóveda blindada del ex presidente de Paraguay o el estreno de la remake del Legend of Zelda Ocarina of Time.

Tenemos algo que opaca todo. Un espectáculo sin precedentes con todos los condimentos que hacen que el resto de la información quede completamente eclipsada.

Lo simpático del asunto es que no es nuevo. Lo simpático del asunto es que tiene varias capas y que la que mayor interés despierta es la más trivial y frívola.

Uno de los tipos más poderosos y ricos del universo engaña a su esposa, una señora que se quedará también con una inconmensurable fortuna sea cual sea el resultado del debate marital.

Allí se activan todos los mecanismos que tanto nos motivan y nos subimos a un pony de implacable moral para juzgar la capa sentimental del asunto.

El señor maduro, la chica bonita, la esposa estoica, otras amantes que aparecen, los hijos herederos, la diferencia de edad, la intimidad y el deseo de que haya más videos o fotos.

No importa, si no las hay: tenemos I.A. alimentadísima con los productos del mismo señor ahora víctima de cuanto meme, novela modificada y comentario alterado podamos generar.

Y así es como el caso del escándalo en Nvidia se transformó en meme y en la noticia del año.

En pocas líneas: hasta hace un par de días el señor Huang, nacido en Taiwán y crecido en California, era uno de los directores de empresa más influyentes del mundo.

Fundó Nvidia en el 93 y la compañía de tarjetas gráficas se convirtió en la mayor fabricante de semiconductores del mundo.

Primera capa. Todo bajo control. Lori como la esposa ideal, sus hijos colocados en puestos claves en la empresa y un andar sobrio sin estridencias.

En las compañías siempre hay enemigos. Siempre hay gente dispuesta a hablar. Más crece la compañía, más gente dispuesta a hablar.

Salto en el tiempo, aparece Alice Huang. Mismo apellido que el señor Jensen Huang, pero ningún parentesco.

Joven, atractiva, alta ejecutiva de una empresa de centros de datos con sede en Singapur llamada Megaspeed Internacional.

Allí, mega rápido, el New York Times hacía de espía para Washington y en 2025 le pasaba el dato al gobierno. Amigos del gobierno: Alice es china, china de la China. Tan china que posiblemente esté instruida por los servicios chinos.

Segunda capa. Una posible espía china estaba cerca, muy cerca, del señor Huang, al que Washington había nombrado Santo Patrono de la I.A.

Todo caminaba subterráneamente. Los romances, la evolución de las empresas, la cercanía de los gobiernos y la guerra total entre Washington y Beijing en el plano de la I.A.

Usted señor Huang puede hacer lo que desee. Todo, excepto tener una china demasiado cerca.

Y todo voló por el aire. Por más que hasta Donald Trump salió a su rescate, la novela había alcanzado los programas de la tarde.

Tercera capa. Todo ingresa al mismo sistema de desarrollo y tratamiento que podría tener una noticia con una estrella de moda de Hollywood infiel como protagonista.

Jensen Huang de 63 años engañó a su esposa con una atractiva joven.

Se alejan temerosos algunos inversionistas, caen las acciones de Nvidia, la empresa últimamente acostumbrada a crecer desmesuradamente no entiende lo que pasa.

Aparecen fotografías y grabaciones.

El señor Huang pide disculpas públicas, más orientadas a los accionistas que a su familia, para buscar detener la caída.

Los memes de "Nos tienen Nvidia" no paran. El propio Huang es víctima de la I.A. y todo se vuelve imparable.

Todos opinan. Huang es invitado a retirarse por el bien del directorio y renuncia como CEO de la empresa de la que sigue siendo accionista mayoritario.

El tiburón ya olió sangre, así que no hay más. Aparecen nuevas amantes para saciar el apetito de los programas de chisme.

Después de Alice, la espía del amor, conocemos a Kimberly, la directora de Nvidia en el área de salud, y después a otra dama que terminaba de patrocinar la versión Don Juan insaciable del hombre con acceso a todo lo que pudiera desear. Don Jensen.

Nvidia pierde 800 millones de dólares en 48 horas. Hay que detener esta sangría.

Trump defendía el lunes a Huang y a mitad de semana decía -lo lamento-.

Jensen Huang irá al Congreso de Estados Unidos a responder todas las preguntas que le deseen realizar.

No es un juicio, es tratar de detener la caída de Nvidia en el mercado y el tropiezo de Washington ante Beijing (Que obviamente en silencio ríe a carcajadas por el "American show bizz").

La esposa, los hijos, las amantes, los CEOs, inteligencia, Bloomberg y el NYT sabían esto desde el año pasado.

El titular es ahora: El CEO de la mayor fabricante de chips para inteligencia artificial del mundo renuncia tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer acusada de espiar para China.

Para volver todo un poco más pintoresco Trump sale a proponer al ex Apple Tim Cook para dirigir Nvidia y Elon Musk declara que sería un placer contar con Jensen en cualquiera de sus empresas.

Una comedia que podría titularse: gente inmensamente rica y poderosa dándose oportunidades de trabajo.

Colette Kress, alias la interina, como Delcy Rodríguez, será de momento la jefa de Nvidia. Nada casual, era la encargada de finanzas de la empresa y hoy eso es lo que más preocupa.

Mientras tanto, nosotros, los que viajamos una hora para ir a trabajar, los que hacemos malabares para llegar a fin de mes, los que amamos ver caer a los grandes y entregamos el destino a la lotería: nos convertimos en espías del amor.

La historia de un hombre que lo podía tener todo, menos una amiga china.

La historia de ninguno de todos los protagonistas de esta historia cambiará demasiado.

Mientras tanto, la guerra entre Washington y Beijing por el dominio de la Inteligencia Artificial y del universo... continuará

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!