SHOW 6435 DESCARGAR SHOW

Nvidia y el escándalo. Una trama que mezcla infidelidades, espionaje internacional y microchips.

Noticias del Mundo:

La renuncia de Jensen Huang en Nvidia - Trump propuso a Cook - Conversaciones en Moscú - Zelenski pide mas a Washington - El mejor guiso del mundo es peruano - OVNI detectado.

Historias Desintegradas:

El crucero del amor - Ser roomie - La vuelta al mundo - El mexicano exótico - Bichos voladores - Nidos con desechos - Colillas fumigadoras - La súper catrina del zócalo - Un pueblo en el norte - Heno para caballos - El degú - La patrona - En la obra - Dejen el teléfono - El que sí trabaja - Sean buenos - Arquitectos bolivianos y más...

ESPÍAS DEL AMOR

Las historias de infidelidades, poder y escándalo, no tienen competencia.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast