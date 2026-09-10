PSICOSIS COLECTIVA

Noticias Internacionales

viviendo lo que podría llegar a pasar

El Pirata @PirataEcdqemsd | 10 de Septiembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y al constante anuncio de lo que vendrá.

Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad, angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.

Todas palabras que nos suenan familiares.

El presidente habla por la televisión. El sacerdote nos habla del infierno. Las noticias nos alertan de una inminente invasión marciana.

Nos damos por vencidos, ya no importa si es "fake", otra campaña, una mentira más, una exageración en búsqueda de la primicia, un acto de campaña.

Lo peor está por venir. Recomendamos no salir a las calles. Si no nos mata el clima, será el gobierno, el narco, el extremista, el automóvil sin conductor, los inmigrantes, las farmacéuticas, los chinos, los drones, la inteligencia artificial.

Compartamos los síntomas, no hay razón médica, vamos al curandero, que el líder nos proteja, tomemos las pastillas, vamos a combatir esa extraña ansiedad que no sabemos de donde llega.

Será la incertidumbre a la que nos empuja la falta de oportunidades, la precariedad laboral, la inestabilidad social, la sobre-estimulación de redes y dispositivos, la velocidad de los cambios, los discursos que nos bajan del cielo como flechas certeras.

Si gana la oposición lo único que podemos esperar es el fin del mundo.

Un día cualquiera millones cruzarán por Ceuta y no podremos hacer nada.

La guerrilla se llevará a tus hijos.

Extranjeros con dinero gentrificarán tu casa y deberás mudarte a los desagües.

Extranjeros sin dinero llegarán a robar tu trabajo, tu cultura, tus espacios.

Levanten las manos, abran el libro en el siguiente versículo. Encomiéndese al señor. El nos salvará, él nos llama a las armas, el calmará tus ansias, danos todo el dinero, hay un lugar para ti en el fin del mundo, cómpralo ahora, disfruta después.

El Reino Unido insta a sus ciudadanos a abastecerse de agua y comida ante la llegada de fenómeno del Niño en el invierno.

Europa se congelará. Así como estuvo en llamas todo el verano.

El Niño secará las cosechas, habrá hambre y escasez.

Los precios que no puedes pagar aumentarán.

Lo único que nos están diciendo que la brecha entre ricos y pobres será aún más profunda.

La Inteligencia Artificial acabará con la humanidad.

¿En cuanto tiempo?

No importa, desde ahora debes saberlo, angústiate. No puedes hacer nada. Los mismos tipos que las están desarrollando te dicen: todos vamos a morir a manos de un Terminator sin que Sarah Connor pueda hacer nada.

No goces el café de la mañana, el paseo con el perro, la lectura de aquel libro, la tarde de sol, el paisaje detrás del humo de los camiones. No disfrutes de una conversación, del color de los lirios, del sabor de las uvas ni de caminar sobre el césped. Ten miedo, siente temor, el líder te protegerá, pero debes cooperar en la psicosis colectiva.

Abrimos el libro en la página 666. Los 4 tipos clásicos de neurosis. Toma la lista: neurosis obsesiva, tengo, neurosis histérica, tengo, neurosis fóbica, tengo, y la neurosis de ansiedad o angustia, descarga completada.

Viviendo tres pasos adelante, imaginando todos los escenarios posibles menos el que posiblemente se de, rodeándote de reacciones tóxicas, buscando libros de autoayuda, llorando por dentro, sonriendo por fuera. Vótenme, tengo la solución que nadie nunca tuvo.

Como pez en el agua, moviéndonos en la psicosis colectiva. Préstamos, llegar a fin de mes, la renta, el mundo adulto, no hay futuro, el futuro llegó, el futuro ya pasó. Súbete ahora, no pierdas la oportunidad, ya la perdiste, ok seremos generosos y te daremos otro curso de como superar la angustia que te generó haberte perdido el primer curso.

No puedes perderte está película. No puedes perderte este producto. Quedarás afuera. No quieres eso.

Bill Gates nos dice que la I.A. está fuera de control. Todo lo que estudiaste no tendrá sentido. Sam Altman nos muestra el futuro en el que no estás. Lanzamos el nuevo Iphone para tí, bueno para tí no. Mark define elecciones en el mundo de la democracia. China se quedará con todo. Rusia ataca Kiev, Ucrania ataca Moscú. Generaciones en guerra. Consigue trabajo en el frente de batalla.

Israel pasea por el parque de la mano de Netanyahu. Mira por la ventana, hoy, quizá mañana, un misil entre por allí.

Las acciones del petróleo y las armas se disparan.

No te angusties, cruza el Mediterráneo en una patera, navega por el estrecho de Ormúz, todo va a estar bien, toma estas pastillas.

Jeff nos trae todo a la puerta de casa para que no nos angustiemos. Elon nos llevará en un Tesla volador a un planeta donde todos podremos comenzar una nueva vida llena de desafíos y paisajes maravillosos.

Te da ansiedad? ¿El vacío del espacio? La inmensidad del cosmos? Que haya gente que gaste en un desayuno lo que te pagan por seis meses de trabajo?

No te pierdas el concierto del año, la pelea del año, el show del año, la transmisión del año, el año del año.

Premios, campeonatos, luces, sombras, entretenimiento, odio e inexplicable devoción.

Sube el precio del barril del petróleo, me preocupo aunque nunca vi un barril de petróleo. Soy experto en drones, conozco el sonido donde antes escuchaba pájaros. Apuestas Online.

Se que subirán los alimentos. Se que la industria logrará alimentos sintéticos levemente tóxicos que quizá sirvan para saciar mi hambre a un precio accesible.

Disfruta del sabor, y no te preocupes, de un modo u otro todos vamos a morir.

Escuché bien ese comercial?

Cae la bolsa, sube la bolsa, salvamos la ropa, se hunde el gobierno, disimula que son fuegos artificiales y no balas. Se consumen generaciones. Psicosis colectiva, aceleración de los sentidos. Te queremos a punto caramelo: con miedo y tratando de llenar vacíos emocionales. Tú quédate en tu lugar seguro, estamos haciendo un mundo mejor para tí.

Oh, claro, puede fallar.

Damas y caballeros: bienvenidos al Kaos Total!!!