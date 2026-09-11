En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Psicosis Colectiva - Podcast

Viernes 11 de Septiembre de 2026

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PSICOSIS COLECTIVA

El presidente habla por la televisión. El sacerdote nos habla del infierno. Las noticias nos alertan de una inminente invasión marciana.

Noticias del Mundo:

Aniversario del 9 11 - Ataques entre Rusia y Ucrania - El avión de Zelenski - El hijo misterioso de Kim Jong-un - México en la campaña de USA - El FMI apoya al gobierno argentino - El cura ladrón - Farmeando fe - La encuesta terrible.

Historias Desintegradas:

La venganza del maestro - Director pesado - El bote de pintura roja - El profesor de Arte - Huskys y Labradores - Receta de Veracruz - Cabecitas de Perro - La araña eléctrica - Huevo a la mexicana - Olla Podrida - El Quijote - Huevos Abuelita - Mentes inestables - Los techos chinos - Alcaldía Cuauhtémoc - Meteoritos - Maestros panamericanos - Día del Maestro - Ecuador celebra - Biodiversidad colombiana y más...

PSICOSIS COLECTIVA

Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad, angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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