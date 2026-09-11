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El presidente habla por la televisión. El sacerdote nos habla del infierno. Las noticias nos alertan de una inminente invasión marciana.
Noticias del Mundo:
Aniversario del 9 11 - Ataques entre Rusia y Ucrania - El avión de Zelenski - El hijo misterioso de Kim Jong-un - México en la campaña de USA - El FMI apoya al gobierno argentino - El cura ladrón - Farmeando fe - La encuesta terrible.
Historias Desintegradas:
La venganza del maestro - Director pesado - El bote de pintura roja - El profesor de Arte - Huskys y Labradores - Receta de Veracruz - Cabecitas de Perro - La araña eléctrica - Huevo a la mexicana - Olla Podrida - El Quijote - Huevos Abuelita - Mentes inestables - Los techos chinos - Alcaldía Cuauhtémoc - Meteoritos - Maestros panamericanos - Día del Maestro - Ecuador celebra - Biodiversidad colombiana y más...
Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad, angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.