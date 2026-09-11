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El presidente habla por la televisión. El sacerdote nos habla del infierno. Las noticias nos alertan de una inminente invasión marciana.

Noticias del Mundo:

Aniversario del 9 11 - Ataques entre Rusia y Ucrania - El avión de Zelenski - El hijo misterioso de Kim Jong-un - México en la campaña de USA - El FMI apoya al gobierno argentino - El cura ladrón - Farmeando fe - La encuesta terrible.

Historias Desintegradas:

La venganza del maestro - Director pesado - El bote de pintura roja - El profesor de Arte - Huskys y Labradores - Receta de Veracruz - Cabecitas de Perro - La araña eléctrica - Huevo a la mexicana - Olla Podrida - El Quijote - Huevos Abuelita - Mentes inestables - Los techos chinos - Alcaldía Cuauhtémoc - Meteoritos - Maestros panamericanos - Día del Maestro - Ecuador celebra - Biodiversidad colombiana y más...

PSICOSIS COLECTIVA

Psicosis colectiva inducida, ansiedad, distorsión de la realidad, angustia, mentira, exageración, anuncios apocalípticos.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast