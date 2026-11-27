LOS NÚMEROS DE LA GUERRA

Noticias Internacionales

Las cifras que Moscú y Kiev ocultan

El Pirata @PirataEcdqemsd | 27 de Noviembre de 2026 | ECDQEMSD Podcast

Escuchar este editorial en el podcast

Bienvenidos a las noticias del mundo y a los costos de una guerra.

Venimos escuchando mucho sobre la guerra ruso-ucraniana.

Los debates, las declaraciones, los avances y retrocesos y lo cerca o lejos que se está siempre de llegar a una conversación seria sobre una posible paz duradera.

Las guerras involucran números. Eso lo saben bien todos los líderes europeos que en estos días están viendo las complicaciones de cerrar un presupuesto para el año que viene.

Hay diferentes posiciones. Desde -¿Cuánto nos va a seguir costando Ucrania?- a -Ucrania somos todos-

Las extremas derechas e izquierdas se unen sin mirarse para decirle lo mismo a sus gobiernos -ya basta de darle dinero a Kiev-.

Europa sabe que no es solo un asunto de Ucrania y sigue sangrando sus economías para que la frontera de la OTAN no retroceda y para lograr que Rusia, que tiene el poder energético sobre el continente, no tenga también un poco más.

La Unión Europea afina los números. 45 mil millones de euros para Ucrania. Un déficit de 70 mil millones y un horizonte complejo para el año que aún no nace.

Pero los números de la guerra no mueren ahí. Hay números de la industria armamentista, lobby de parte de los dueños de ejércitos privados, la política que sabe que una guerra a largo plazo no paga, los apoyos internacionales, los números de los que ya se emocionan con los contratos de la reconstrucción, los números de territorio ganado, territorio perdido y los números del comercio.

Hay más números.

Número que le interesan familiarmente a los Trump y antes de los Biden. Que le interesan a Putin y la Unión Europea. Números de negocios que suman a mucha gente cuyos apellidos no están tan al frente.

Pero los números de una guerra no terminan ahí. Están los números que proyectan cuánto tiempo los contendientes pueden aguantar este ritmo, los números del impacto en las economías y los números de los contratos que mueven una guerra.

Porque podemos colocar la última decisión en Putin, Zelenski, sus generales y los apoyos internacionales que puedan recibir, pero una guerra no la hace uno solo. Básicamente la promueven intereses. Intereses que en determinado momento chocan. Y tiene poco que ver con los nacionalismos y orgullos expuestos en la dimensión popular de la contienda.

De hecho es evidente cuando las guerras se activan, se desactivan, entran en fase intensa o se van hasta atrás en los titulares para ingresar en periodo de hibernación.

Y entre todos esos números que escapan a nuestro entendimiento y claramente a nuestro interés cotidiano, hay un número que desde 2022 permanece oculto o al menos vagamente difundido.

El número de bajas. El número de muertos. El número de víctimas directas físicas de la guerra. En este caso de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay más guerras en curso no tan expuestas.

Con víctimas directas nos referimos a quedarán fuera de ese universo las víctimas de violaciones, los que perdieron todo y debieron huir, los que no pueden dormir por el sonido de las alarmas, los que alucinan que todo es un dron, los que vieron destrozada su economía, los afectados psicológicamente, los que nunca más podrán regresar a lo que conocieron como normalidad.

Quedan afuera los que debieron aguantar situaciones extremas aterradoras que toda guerra conlleva.

Víctimas físicas directas. Muertos. Personas en su gran mayoría jóvenes, que en situación de vulnerabilidad o por convicción inducida fueron a jugar Call Of Duty en vivo y en directo sin poder soltar el control remoto.

Muertos, en algunos casos, en medio de la nada perseguidos por un robot volador.

Los datos oficiales que Moscú no quería mostrar dicen que 450 mil combatientes han muerto desde el inicio de la guerra.

450 mil que eran familiares de alguien, que tenían planes si todo salía bien, que pensaban que a ellos no les iba a tocar, que eran fans de algo, que tenían cosas para contar, que les gustaba caminar por el parque los días de primavera cuando se empezaba a derretir la nieve.

Y llegó la semana pasada un hackeo de la base de datos de la agencia gubernamental de estadística rusa. Número oficiales.

Se estima que son un poco más. 720 mil. Solo del lado ruso.

Allí entran cientos de latinoamericanos contratados, algunos de otros países europeos. Mercenarios y desesperados por un empleo. Cuerpos que todavía están tendidos en algún campo y enterrados en fosas comunes. Allí entran los norcoreanos que regalo Kim Yong-un y de los cuales se supo poco y nada.

Tanto Ucrania como Rusia mantienen las cifras bajo la alfombra.

Hablamos de los daños a infraestructura, de los números que perjudican a una u otra nación por la destrucción de un puerto, una refinería, una pista de aterrizaje o un edificio de gobierno.

Pero los números de pérdidas humanas, los que no se repondrán en la reconstrucción, son invisibles.

Es algo que no se dice, no se nombra, no corresponde hablar porque debilita la moral de la tropa y la ciudadanía. Ocultar es parte de la táctica y estrategia bélica.

Un informe cruza datos. El ejército ruso firmó 34 mil nuevos contratos solo en el mes de octubre. Mismo mes en que Ucrania estimó 54 mil bajas entre muertos y heridos. Un mes, cuatro semanas.

Es decir, Rusia está dilapidando recurso humano y está con números rojos desde hace meses.

Del lado de Ucrania el panorama no es mejor. Decenas de miles. A los que hay que sumarle civiles. Más de 20 mil. Personas que iban al mercado y ya no están.

Personas que hicieron lo mismo, quizás, que hiciste tú o yo hoy, pero en un país en guerra.

Hay más números. El 70% de las muertes fueron causadas por drones, cerca de 14 millones de personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares.

A grandes rasgos se podría decir que Rusia está poniendo los muertos, Ucrania el sufrimiento y los que ganan con las guerras ven como sus cuentas bancarias crecen deseando que la fiesta de sangre musicalizada con el sonido de las balas nunca termine.

Bienvenidos a otro viernes negro.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!