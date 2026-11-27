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Bajas, altas, contratos, armamento, industria, geografía, comercio, poder y todo lo que involucra un enfrentamiento bélico.

Noticias del Mundo:

Las cifras de Rusia y Ucrania - Entre el Thanksgiving y el Black Friday - El pedido de Trump - Presupuestos europeos - Elecciones en España - Bombardeo iraní en Kuwait - Hackean a la FIFA - Se Casó Munna Singh - La marcha de Zacatecas.

Historias Desintegradas:

Reparación de bicicletas - La chaviza en el camión - Aromas del transporte - En otro plano - Belleza de Tarimoro - Lugar de Sauces - Origen purépecha - Muchas motos - El presidente municipal - Lista de enemigos - Hijos saqueadores - Un trío casi exitoso - La simbología - Sincretismo full - Día del Mariachi - Ciencia para el Desarrollo Sostenible - La Medalla Milagrosa y más...

LOS NÚMEROS DE LA GUERRA

Tanto Ucrania como Rusia mantienen las cifras bajo la alfombra.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast