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SHOW 6445 DESCARGAR SHOW
Bajas, altas, contratos, armamento, industria, geografía, comercio, poder y todo lo que involucra un enfrentamiento bélico.
Noticias del Mundo:
Las cifras de Rusia y Ucrania - Entre el Thanksgiving y el Black Friday - El pedido de Trump - Presupuestos europeos - Elecciones en España - Bombardeo iraní en Kuwait - Hackean a la FIFA - Se Casó Munna Singh - La marcha de Zacatecas.
Historias Desintegradas:
Reparación de bicicletas - La chaviza en el camión - Aromas del transporte - En otro plano - Belleza de Tarimoro - Lugar de Sauces - Origen purépecha - Muchas motos - El presidente municipal - Lista de enemigos - Hijos saqueadores - Un trío casi exitoso - La simbología - Sincretismo full - Día del Mariachi - Ciencia para el Desarrollo Sostenible - La Medalla Milagrosa y más...
Tanto Ucrania como Rusia mantienen las cifras bajo la alfombra.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.