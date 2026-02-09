SUPER BOWL VS TRUMP

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Bad Bunny y el medio tiempo

El Pirata @PirataEcdqemsd | 09 de Febrero de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias internacionales y a la fiesta del deporte.

La fiesta donde este año más que nunca el deporte pasó a segundo o tercer plano gracias a lo que podría leerse como una batalla de celebridades entre la final número 60 del fútbol americano y el gobierno de Donald Trump.

Y como a veces la vida te coloca en lugares raros, esta vez la vida colocó a un tal Bad Bunny en el centro de la escena convirtiéndose para algunos en el más valiente, rebelde y potente representante de la comunidad latina y los perseguidos por el ICE. en el héroe revolucionario que usa su poder mediático para señalar los atropellos dictatoriales de Donald Trump.

No vamos a arruinarle la fantasía romántica a los fans de Bad Bunny diciendo que lo que hizo en los Grammys fue demagógico, guionado, esperable, obligatorio y que de valiente tuvo lo mismo que criticar levemente a Trump en una convención demócrata, en un estado demócrata, rodeado de demócratas.

Lo interesante es la forma que toma la oposición o la resistencia a Trump en los Estados Unidos.

Final en California. Super Bowl número 60. La NFL es una asociación de privados megamillonarios dueños de franquicias de equipos (en este caso de football).

Ellos tienen contrato con la productora del multimillonario músico, empresario y esposo de Beyoncé, Jay Z. confeso antitrumpista y encargado de decir quién sí y quién no, con anuencia de la NFL, va al espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl.

Como nada tiene inocencia política se seleccionó al que estados unidos ve como más relevante actualmente entre los latinos. no tanto para los latinos en sí sino para los republicanos.

Y para que todo sea un éxito lo lanzamos al ring de la mega publicidad con la que Trump siempre colabora.

Primero diciendo que no le gustó la elección. después diciendo que no lo conoce. más tarde llegó el discurso de "no somos animales ni aliens" en los Grammys y como cierre estelar Donald diciendo que no piensa asistir a la final de la NFL.

Bueno, fueron tantas las señales de "no te queremos aquí" que el hombre terminó reconociéndolo y revirtiéndolo: no voy por que no quiero, no porque no me quieran ahí.

Para calmar a los rockers y demostrar que este no es un tema solo de minorías latinas que quieren bailar como los hace ver Bad Bunny (latinos igual gente que baila), pusieron a los punks comerciales más veteranos reconocidos antitrumpistas y súper californianos locales para que no haya dudas. Ladies and gentlemans: Green Day para abrir la jornada.

Y no se habla de deportes? de estrategias? estadísticas?

Claro, en este mundo cada vez más segmentado estaban los que recordaban que todo este aquelarre en realidad respondía a una final de campeonato. Pero sinceramente, había cosas más importante. Las publicidades, el valor del segundo televisivo, los televidentes a los que llegaba la transmisión, el show de medio tiempo, los discursos encarnados en el puertorriqueño que debió "tirar más fotos" y el ambiente político que Trump le imprime a todo, absolutamente a todo.

Posiblemente no haya habido una final con mayor publicidad involuntaria. cubierta por el periodismo deportivo, político, internacional, de análisis social, de espectáculos, de marketing y obviamente el de chimentos.

Definido como un espectáculo antitrump a las pocas horas ya se hablará de otra cosa.

Así fue como en las prisas del sistema Bad Bunny en el Súper Bowl desbanco a los muertos de Minnesota a manos del ICE y el puño en alto de Tom Morello.

Lo que Trump no entiende y los anti-Trump tampoco es que todo eso es Estados Unidos puro y duro. Porque Estados Unidos es Trump y Bad Bunny. es el estatus de los puertorriqueños y el aguacate mexicano del Súper Bowl. es Jay Z y el poder de la NFL. es California demócrata y Texas dando tiros al aire. es ciencia de vanguardia y mafias farmacéuticas. es avances tecnológicos y temor de ir a las escuelas por la violencia. es Patriots y Seahawks. es el héroe de la final del campeonato y el olvido de los muertos. es la lista Epstein y la impunidad de los ricos en el Poder. Es la libertad de gritar "fuera ICE fuera Trump" y la prisión de temer salir a la calle.

Bernie Sanders vuelve a decirlo para quién lo quiera escuchar: "Trump es el presidente más peligroso de la historia de los Estados Unidos".

Eso es cierto, sus declaraciones nunca van a tener el impacto de la figura pop del momento.

A lo mejor Bernie debió tirar más fotos.

Pero todo esto es show, porque a todos, desde la roma imperial hasta hoy, nos gusta el show: y que Bernie de un discurso en el medio tiempo del Super Bowl sería un completo desastre de audiencia.

A veces, por eso, la vida nos pone en situaciones que ni buscamos. como la del "conejito malo" que mil veces habrá soñado con el show de medio tiempo pero nunca en convertirse en el tipo al que miles de latinos observaban como diciendo: -te toca, día algo contra Trump y su política migratoria-. Que vale decirlo, aunque sea igual que la de Obama o Biden es más más oscura, criminal y escandalosa.

Mientras tanto en el mundo: Zelensky pedía a su fuerza aérea mejorar la defensa ante los ataques de Rusia con drones; Rusia intercambiaba prisioneros con Ucrania; el gobierno de Sheinbaum enviaba ayuda humanitaria a Cuba; Díaz-Canel declaraba que Cuba está dispuesta al dialogo honesto con Washington; crecía el sarampión en México; Estados Unidos volaba otra supuesta narcolancha en el Pacífico; el gobierno argentino celebraba acuerdo comercial con Estados Unidos; los gremios alistan gran movilización; el ex presidente español Rodríguez Zapatero llegaba a caracas para reunirse con Delcy Rodríguez; Delcy decía que la Ley de Amnistía servirá para sellar la "paz" y la "reconciliación" y veíamos las publicidades del Súper Bowl.

En México fue una semana movida. la marina detenía a 30 integrantes de los Salazar en Querétaro golpeando al cártel de Sinaloa. El gobierno salía a decir que gracias al Plan Michoacán se redujo 30% los homicidios dolosos en el estado y Harfuch aseguraba que continuarán las detenciones por asesinato de Carlos Manzo; recuerdan al alcalde de Uruapan no?

Y como si fuera poco Diego Rivera, no el muralista, sino el alcalde de Tequila, Jalisco, resultó ser malo y extorsionaba a empresarios y secuestró a sus oponentes políticos para ganar sin discusión.

Por suerte la presidenta salió a decir que Morena no debe ser paraguas para delinquir. Y con estas lluvias... qué quiere que le diga Claudia.

Y mientras la borrasca cubría el sur de España provocando severas inundaciones y complicando las elecciones presidenciales portuguesas, se inauguraban los Juegos Olímpicos de invierno en el norte de Italia.

Una hermosa postal nevada con esquiadores bajando de la montaña y las protestas que terminaron con una potente represión porque aquí en milano nadie va a derretir la nieve.

Como si fuera poco teníamos a Donald Trump haciendo memes racistas de Barack y Michelle Obama; a Estados Unidos anunciando nuevas sanciones petroleras contra Irán después de la primera ronda de diálogos y todos de nervios por la caída del tratado New Start que ponía límites al rearme nuclear.

Igual el tratado estaba caído desde 2020 cuando Rusia y Estados Unidos dejaron de permitir las inspecciones. pero no importa, ahora se acabo en los papeles y si no hay nuevo tratado parece que el apocalipsis nuclear está más cerca.

Por suerte hay voluntad de acordar. Aunque cosas diferentes. Putin quiere prolongar el tratado existente y Trump dice que hay que negociar uno "nuevo, mejorado, modernizado" y sentar a China a la mesa de la negociación.

Los chinos se hacen los que no entienden que es eso de planes nucleares y Washington los acusó de realizar una prueba nuclear secreta en 2020.

Nosotros señor? No señor!

Y así seguimos.

entre ojivas nucleares, acuerdos y desacuerdos, nervios alterados, esquiadores veloces y balones cruzando la línea: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!