En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||

Super Bowl vs Trump - Podcast

Lunes 9 de febrero de 2026

SHOW 6236 DESCARGAR SHOW

SUPER BOWL VS TRUMP

Cuando lo importante queda en segundo plano. Bad Bunny en el Super Bowl.

Noticias Del Mundo:

Show Time Super Bowl número 60 - La victoria de los Seattle Seahawks - Green Day - Bad Bunny - NFL y política - China apoya a Cuba - Masacre en Nigeria - Elecciones en Portugal - Los Charros de Jalisco - Un jabalí en Chihuahua.

Historias Desintegradas:

Cambio de nombre - Mejor así quedamos - Un chico llamado Sue - Johnny Cash - Un cuento en minutos - Esas parentalidades - Escena de peli de cowboys - Los tres nombres - La historia se repite - Atracción animal - Los gatos en la caja - Gracias por tus concejos - Día Internacional de la Pizza - La Lengua Griega - Saludando dentistas - El Golfo de México - Más chocolate y más...

SUPER BOWL VS TRUMP

No vamos a arruinarle la fantasía romántica a los fans de Bad Bunny.

 

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast

Escuchar ECDQEMSD Podcast en SpotifyECDQEMSD Podcast en iTunesECDQEMSD en YouTube PodcastApp ECDQEMSD AndroidECDQEMSD en CastBoxECDQEMSD en IvooxECDQEMSD en iHeartRadioECDQEMSD en Audioboom
ECDQEMSD en YouTubeECDQEMSD en TwitterECDQEMSD en FacebookECDQEMSD en Instagram

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.

gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

En Caso De Que El Mundo Se Desintegre

EN CASO DE QUE EL MUNDO
SE DESINTEGRE ® © Copy 1998 / 2026
Trans Producciones todos los derechos reservados