NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

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o quizá sí

El Pirata @PirataEcdqemsd | 16 de Marzo de 2026 | ECDQEMSD Podcast

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Bienvenidos a las noticias del mundo y la ilimitada ambición de control que necesita la supervivencia en el Poder.

No pareciera nada azaroso o casual que en los tiempos que corren haya muerto el filósofo Jürgen Habermas.

Y no por su edad, casi cien años, si no porque hoy pareciera en vano fomentar la teoría crítica a pesar de percibirse más necesaria que nunca.

En un tiempo que se encamina a la anulación de debates, a la concentración de poder, a las preocupante mutación de democracias en dictaduras, a la aparentemente innecesaria construcción de racionalidad, a la derrota y retroceso del espacio público y a la tendencia del control total poblacional a través del tele entretenimiento vaciado de contenido: se muere Habermas.

Para hacer a America Grande Otra Vez se necesita el control, se necesita todo el petróleo del mundo, todas las armas que se puedan tener y toda la influencia que se pueda mantener.

Se necesita acomodar un poco el mundo, se necesita alguna que otra guerra, se necesita un poco de sacrificio humano, se necesita TikTok... entre otras cosas.

El círculo se cerró, Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, recibirá una comisión de 10 mil millones de dólares por la gentileza de haber intercedido para que varios empresarios estadounidenses amigos del republicano pudieran comprar la filial estadounidense de TikTok. Esa que ByteDance, léase gobierno chino, nunca quiso vender.

La noticia pasa inadvertida, pero estamos hablando del origen de aquel deseo intenso de Trump disfrazado de preocupación del gobierno por las cosas chinas que estaba consumiendo la juventud estadounidense.

Siempre habrá una excusa, siempre será más o menos válida, siempre habrá dinero y poder en cada decisión.

Mientras tanto, en el cercano oriente, todo seguía su curso.

Bombardeo a la isla de Jarg, Irán herida de muerte.

Mensaje del Ayatolá: cierren Ormúz.

Dice Trump, escuché por allí que Jamenei no está vivo.

El pentágono filtra informaciones. Está herido, está desfigurado, por eso no aparece.

Teherán sufre. La Guardia Revolucionaria dice que va a matar a Netanyahu.

Israel sigue bombardeando.

Trump publica: “Es de esperar que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otras naciones afectadas por esta restricción artificial envíen buques a la zona, a fin de que el estrecho de Ormúz deje de representar una amenaza proveniente de una nación que ha sido totalmente descabezada”.

Traducción: Irán agoniza, vayan y cuiden ese estrecho que tanto nos interesa a todos.

Operación Furia Épica. Un B-52 en misión nocturna contra Irán. Las publicaciones del gobierno militar, o de los militares en el gobierno son tan espectaculares como los dichos de Trump. Los ataques son “impredecibles, dinámicos y decisivos” en Medio Oriente, dice el comando central.

Una respuesta de Trump a los empresarios del Capitolio que le piden que la guerra termine pronto. No por las muertes y destrucción, sino por el costo y la reactivación de los negocios.

Y mientras se lanzan misiles y drones cruzados a instalaciones petroleras para ver quién sangra más espeso, los mercados entran y salen del pánico dos o tres veces por horas a lo largo de cada día.

Estados Unidos ya ganó decía eufórico Trump mientras Irán decía que la orden del Ayatolá era bajar la palanca de Ormúz.

Y así cada quién seguía acomodando la realidad como quién edita un video de TikTok.

Israel, Estados Unidos, Guardia Revolucionaria, Hutíes, Hezbolá, Hamás, Europa, China, Rusia, todos viendo la pantalla lumínica, viendo en TikTok sin entender del todo si está guerra es Inteligencia Artificial en acción o estamos en la última guerra de la Era de decisiones humanas.

Y la costumbre de presionar llegó para quedarse.

Trump hablaba de México. -Allí mandan los narcos- y nosotros solo queremos ayudar.

El gobierno de México responde: está bien así, cada uno de su lado de la frontera.

Estados Unidos responde: -ahhhh ahora sí cada uno de su lado de la frontera?-

Y Trump en una línea digna de la magnánima obra "El Padrino" de Mario Puzo, murmuró: -es una pena que no acepte nuestra ayuda-.

Claudia Sheinbaum habla del Mundial, de la reforma electoral, del plan B, de la soberanía.

El New York Times le suma unas líneas. El Cártel de Sinaloa está armándose para defenderse de un hipotético enfrentamiento con los Estados Unidos.

Trump seguía ladrando. -Nos guste o no, los cárteles controlan México-

En eso y de la nada, reaparece AMLO (de la nada, o de la selva chiapaneca) para dar el número de una cuenta bancaria donde pueden hacer donaciones seguras al pueblo cubano.

El gobierno cubano dice que está negociando con Estados Unidos la búsqueda de soluciones a la crisis.

Sheinbaum sale a decir que México promueve el diálogo entre Washington y La Habana.

Y así parece funcionar. Como en la plática con un psicópata pareciera que a Trump hay que cambiarle de tema para que no se ponga intenso. De momento eso no ha dado resultado, pero si se siente como si viviéramos en multiversos político sociales.

TikTok, petróleo, misiles, drones, Ucrania, Gaza, Teherán, Dubai, La Habana, mundial de fútbol.

En Argentina, silencio vertiginoso.

Todo parece moverse en arenas movedizas. La causa de la publicidad presidencial de una cripto moneda que devino en estafa parece hundir cada vez más a Milei.

Comprobado, mintió, comprobado, tenía intereses, comprobado, posiblemente se congele todo en el hielo que congela las causas de los que tienen el poder.

Y mientras tanto, paseos pagados internacionales por la miserable red que la ultraderecha teje en el mundo bajo nombres fantasía como Madrid Economic Forum.

-Estamos haciendo a la Argentina grande nuevamente-, gritaba Milei sin que Argentina pareciera enterarse de la grandeza producto de la generosidad de un gobierno inconciente y destructivo. Tanto como el anterior y el anterior del anterior, solo que con otros "amiguitos" y en algunos casos, los mismos.

Kast en Chile cerraba la frontera y habla de Gobierno de emergencia. En Bolivia cayó un narco uruguayo buscado por la DEA en Santa Cruz de la Sierra y quedamos bien comprometidos con el combate al narcotráfico. En Colombia el ambiente de campaña electoral se retroalimentaba para las presidenciales. La ultraderecha brasileña engorda al calor regional. Corea del Norte lanzaba misiles en protesta por los ejercicios militares de su vecino. La guerra con Irán servía para que sepamos que tantas bases militares de las potencias hay diseminadas por el mundo y en la pantalla se desplegaba la alfombra roja para la entrega de los premios Oscar.

Todo con una seguridad inusual porque el FBI dijo que Irán podía atacar Los Ángeles.

Sí, la Irán que Trump dijo está 90% destruida, perdió capacidad nuclear, no puede responder y ya está casi rendida ante el poder de Hollywood. Digo de TikTok. Digo de una America Nuevamente Grande.

Porque no todo es TikTok y petróleo. O tal vez sí, porque quien controle la comunicación y la energía se garantiza el control del Poder. Por supuesto, con las sanas y convenientes ambiciones de que todos seamos felices en este mundo. Bueno, todos, todos, ya sabemos que es imposible, pero que le vamos a hacer?

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos Total!!!