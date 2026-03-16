NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6261 DESCARGAR SHOW
Para Hacer Grande a America otra vez, control de TikTok en casa y todo el petróleo del mundo.
Noticias Del Mundo:
TikTok y petróleo - Irán dice que Ucrania ya es objetivo - Niegan negociaciones entre Rubio y Cuba - I.A. aprende a hackear - Visitas a Bolsonaro - Los premios Oscar de la Academia de Hollywood - Finalissima Argentina España suspendida - Megáfono Bolivia.
Historias Desintegradas:
Mucho amor - Zapoteco creativo - Como a orillas del mar - Un delfín tranquilo - El husky favorito - Triángulo equilátero - Actos de reparto - Los 7 durmientes - Gatos y areneros - Juegos y turcos - Un Panda en USA - Día sin selfies - El Benemérito - Benito Juárez - Todos a Guelatao Oaxaca y más...
A veces solo se trata de acomodar la realidad para justificar los movimientos en los juegos del Poder.
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.