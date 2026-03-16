SHOW 6261 DESCARGAR SHOW

Para Hacer Grande a America otra vez, control de TikTok en casa y todo el petróleo del mundo.

Noticias Del Mundo:

TikTok y petróleo - Irán dice que Ucrania ya es objetivo - Niegan negociaciones entre Rubio y Cuba - I.A. aprende a hackear - Visitas a Bolsonaro - Los premios Oscar de la Academia de Hollywood - Finalissima Argentina España suspendida - Megáfono Bolivia.

Historias Desintegradas:

Mucho amor - Zapoteco creativo - Como a orillas del mar - Un delfín tranquilo - El husky favorito - Triángulo equilátero - Actos de reparto - Los 7 durmientes - Gatos y areneros - Juegos y turcos - Un Panda en USA - Día sin selfies - El Benemérito - Benito Juárez - Todos a Guelatao Oaxaca y más...

NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

A veces solo se trata de acomodar la realidad para justificar los movimientos en los juegos del Poder.

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast