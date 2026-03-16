En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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No Todo es TikTok y Petróleo - Podcast

Lunes 16 de marzo de 2026

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NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

Para Hacer Grande a America otra vez, control de TikTok en casa y todo el petróleo del mundo.

Noticias Del Mundo:

TikTok y petróleo - Irán dice que Ucrania ya es objetivo -  Niegan negociaciones entre Rubio y Cuba - I.A. aprende a hackear - Visitas a Bolsonaro - Los premios Oscar de la Academia de Hollywood - Finalissima Argentina España suspendida - Megáfono Bolivia.

Historias Desintegradas:

Mucho amor - Zapoteco creativo - Como a orillas del mar - Un delfín tranquilo - El husky favorito - Triángulo equilátero - Actos de reparto - Los 7 durmientes - Gatos y areneros - Juegos y turcos - Un Panda en USA - Día sin selfies - El Benemérito - Benito Juárez - Todos a Guelatao Oaxaca y más...

NO TODO ES TIKTOK Y PETRÓLEO

 A veces solo se trata de acomodar la realidad para justificar los movimientos en los juegos del Poder.

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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