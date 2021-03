CLÁSICOS VIDEOS MUSICALES

SHOW 4952 DESCARGAR SHOW

Hay videoclips que marcaron época más allá de la música que ilustraban. El poder de la imagen en los procesos de promoción cultural.

Noticias Del Mundo:

La crisis de Fentanilo y las mafias chinas - El cateo en Polanco - Pepe Le Pew y Speedy González - Lula y la Justicia - Meghan Markle y Harry contra toda la corona - Nabucco de Verdi y la Italianidad

Historias Desintegradas:

La unión Latinoamericana - Los artistas de mamá - La influencia de Televisa - El oráculo de Verónica Castro y Thalía - El perro y la mano del amo - Videoclips y colonialismo cultural - El ritual de la radio AM y la llegada de la FM - Juan Gabriel vs los Beatles - Mike Oldfield y el Exorcista - Detrás de una canción - Las letras de Charly García y sus etapas - No es igual Toloache y Floripondio - Mujeres en el rock, de Yeah Yeah Yeahs a Nightwish - Sorpresa en pleno vuelo y Más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast