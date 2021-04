SHOW 4973 DESCARGAR SHOW

La historia de la música funcional en los Estados Unidos. La creación de Wired Radio inc en la década del 20 y su camino a lo largo del siglo XX.

Noticias Del Mundo:

Ahora AMLO si se va a vacunar - Negociando con refugiados y migrantes - Washington y Teherán en Viena - Los hombres más ricos del mundo - Zanahorias a la Mostaza - La visión nocturna británica y los ataques de la Luftwaffe.

Historias Desintegradas:

Musak y el mercado musical - El General inventor - La funcionalidad melódica - Sonido Windows by Brian Eno - Multidisciplinariedad - Productividad y Enajenación - Armonizando el salón Oval - Astronautas aburridos - Playlist on demand - Insertar una USB a la primera - El taquero de Guasave - Receta fabulosa del Sr. Lagartija - No estudie en el CBTis - Volver al Trabajo en Irlanda - Volver al Trabajo en Costa Rica - Asistente masculino - La larga agonía de Yahoo y Más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast