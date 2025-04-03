En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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No Romanticemos el Matrimonio - Podcast

Jueves 3 de abril de 2025

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NO ROMANTICEMOS EL MATRIMONIO

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Noticias Del Mundo:

Trump anuncia oficialmente la guerra comercial global - El destino del TMEC - Para todo el mundo  - Elon Musk saldrá del Gobierno? - Evo crea Evo Pueblo para regresar al poder - Se fue Val Kilmer - La Johna Wicka que llega al cine - Un juego de delfines - Ecco para Sega.

Historias Desintegradas:

Romance y casamiento - Mis amigos - Vamos para el Cervantino - La convivencia - El desgaste - Vivir en un castillo - El noviazgo - Puro norteño - Las vacunas del mono - El visor - Investiguemos - Puro perro - Carpa climatizada - El circo en Maturín - Vecinos espectaculares - El hombre que no siente dolor - Arcoíris - Recuerdos de Michoacán y más...

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

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