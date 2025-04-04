ESTO ES CYBERPUNK

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Situaciones de la posmodernidad. La post tecnología y la ilusión de futuro hecha trizas en el espejo generacional.

Noticias Del Mundo:

La guerra arancelaria - Trump vs Europa - La princesa en bikini - El optimismo de Claudia Sheinbaum - Nada de chinos románticos - Pronóstico del Tiempo - Verano Jarocho - El Mundial de Fútbol 2030 será peor.

Historias Desintegradas:

Hay una vacante - Diseño y comunicación - Envases plásticos - Empresas e Imagen - Señora de Lomas - Primera fase - Qué opina tu generación - El Atlético Bucaramanga en la Libertadores - El video club del barrio - Regresar las pelis a tiempo - Buzón de devoluciones - Conocimiento total de estrenos y clásicos - Más copias más poder - El peligro de las minas - Senegal independiente y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast