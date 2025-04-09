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El Film más Perturbador - Podcast

Miércoles 9 de abril de 2025

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EL FILM MÁS PERTURBADOR

El vago recuerdo de un payaso indio que buscaba el cariño materno y salía por el canal universitario.

Noticias Del Mundo:

China luchará hasta el final - Groenlandia en su mejor momento - Los chinos de Rusia - Legalización - Petro, el incomprendido - El asombro de Kristy Noem - Malas traducciones - Los hackers norcoreanos.

Historias Desintegradas:

Una película espantosa - Entre el odio y el cringe - El payaso que canta - Los tiempos perdidos de descarga - Triste final - Los pasillos del video club - El cilindro peluquero - Pelos, muelas y sangre - Hollywood del feo - VideoVisa, Videocentro y videovisión - El regreso del DVD - Nostalgias del futuro - Investigadores científicos - Fiesta con Gerard Way y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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