EL FILM MÁS PERTURBADOR

||| COMUNICATE CON LA NAVE ||| DRAGONES DORADOS ||| EPISODIOS ||| ECDQEMSD PODCAST |||
SHOW 6018 DESCARGAR SHOW
El vago recuerdo de un payaso indio que buscaba el cariño materno y salía por el canal universitario.
Noticias Del Mundo:
China luchará hasta el final - Groenlandia en su mejor momento - Los chinos de Rusia - Legalización - Petro, el incomprendido - El asombro de Kristy Noem - Malas traducciones - Los hackers norcoreanos.
Historias Desintegradas:
Una película espantosa - Entre el odio y el cringe - El payaso que canta - Los tiempos perdidos de descarga - Triste final - Los pasillos del video club - El cilindro peluquero - Pelos, muelas y sangre - Hollywood del feo - VideoVisa, Videocentro y videovisión - El regreso del DVD - Nostalgias del futuro - Investigadores científicos - Fiesta con Gerard Way y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.