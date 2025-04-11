En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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El Disco de tu Vida - Podcast

Viernes 11 de abril de 2025

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EL DISCO DE TU VIDA

El momento en que una obra cambia, alimenta o ayuda el modo en que ves la vida y observas el mundo.

Noticias Del Mundo:

Europa también pone pausa - El Papa y los reyes británicos - La montaña rusa de los mercados - Los Iphones y las regaderas - Ganó el Bucaramanga - Helicóptero cae al Hudson - Nuevo disco de Pulp - Pronóstico del Tiempo - Pagliacci de Leoncavallo.

Historias Desintegradas:

Aquellos de la Maldita Vecindad - Banda chilanga para chilangos - Música, teatro, libros, animé - Las obras de arte - Ritmos y culturas - No es el perro en sí - La interpretación - Guatemala la linda - De los volcanes al Peten - De safari - Monos en el menú - Día internacional del Remero - Nación Charrúa - Viva Uruguay y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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gracias Dragones Dorados !!

Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.

ser Dragón Dorado

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