EL DISCO DE TU VIDA

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El momento en que una obra cambia, alimenta o ayuda el modo en que ves la vida y observas el mundo.

Noticias Del Mundo:

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Historias Desintegradas:

Aquellos de la Maldita Vecindad - Banda chilanga para chilangos - Música, teatro, libros, animé - Las obras de arte - Ritmos y culturas - No es el perro en sí - La interpretación - Guatemala la linda - De los volcanes al Peten - De safari - Monos en el menú - Día internacional del Remero - Nación Charrúa - Viva Uruguay y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast