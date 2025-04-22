EL DOBLE DE CHAYANNE

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La propuesta espectacular de dos referentes de la música pop en español, el Chayanne y otro.

Noticias Del Mundo:

Murió el Papa Francisco - Iglesia se alista para el conclave - Roma y el Nuevo Papa - Los candidatos - China también penaliza - El Padre Celestial y la noticia - Trump , Melania y el Conejo de Pascua.

Historias Desintegradas:

Volvamos a los 90 - Cuando estaba chamaco - Música de payasos - Montando en un camello - Un pueblo con la cara del Chayanne - Bebida exótica - La reina del Tinder - Colecciones - Interactuado con el audio - El dato faltante - Un video conmovedor - Payaso de Rodeo - Cagoteado por música fea - Llegó Cristina Aguilera y cacareó - En las tiendas de discos - Día de la Tierra y más...

EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast