EL DOBLE DE CHAYANNE

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SHOW 6027 DESCARGAR SHOW
La propuesta espectacular de dos referentes de la música pop en español, el Chayanne y otro.
Noticias Del Mundo:
Murió el Papa Francisco - Iglesia se alista para el conclave - Roma y el Nuevo Papa - Los candidatos - China también penaliza - El Padre Celestial y la noticia - Trump , Melania y el Conejo de Pascua.
Historias Desintegradas:
Volvamos a los 90 - Cuando estaba chamaco - Música de payasos - Montando en un camello - Un pueblo con la cara del Chayanne - Bebida exótica - La reina del Tinder - Colecciones - Interactuado con el audio - El dato faltante - Un video conmovedor - Payaso de Rodeo - Cagoteado por música fea - Llegó Cristina Aguilera y cacareó - En las tiendas de discos - Día de la Tierra y más...
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE - ECDQEMSD Podcast
EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD
Otros episodios de En Caso De Que El Mundo Se Desintegre
ECDQEMSD podcast llega a usted gracias al aporte desinteresado de la unión desintegrada de Dragones Dorados.
gracias Dragones Dorados !!
Los dragones dorados son el nombre genérico que le dimos al grupo de amigos que suscriptos al programa permiten que se mantenga la independencia y la libertad del espacio que construimos día a día para expresarnos.