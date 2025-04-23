En Caso De Que El Mundo Se Desintegre Podcast

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Jesús vs los Cholos - Podcast

Miércoles 23 de abril de 2025

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JESÚS VS LOS CHOLOS

Un actor, una resurrección y un evento caótico en el atrio en un día de fiesta religiosa popular.

Noticias Del Mundo:

El funeral del Papa - Multitud al Vaticano - El humor de Dios - El migrante salvadoreño - La tregua de Pascuas - Nazis en Argentina - Hitler en la Patagonia - La gira de Evaristo.

Historias Desintegradas:

Una gran actuación - Cruz a medida - El actor elegido - Todo un Tom Hanks - Entrenando con Fe - Fiesta total - Pelea entre barrios - El señor puso orden - A Chihuahua - Quién perdió el ticket - Materiales para la construcción - Cajas para todos - Pasión por el cartón - Nadando con Keiko - La venganza de la orca - Animales salvajes - Día internacional del Libro - Cerveza alemana - Un santo belicoso y más...

 

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EN CASO DE QUE EL MUNDO SE DESINTEGRE | Temporada 27 | ECDQEMSD

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